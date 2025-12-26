  1. بین الملل
  2. اروپا
۵ دی ۱۴۰۴، ۹:۰۰

دو کشته و چند زخمی بر اثر تیراندازی در سوئد

پلیس سوئد از کشته شدن دو نفر و زخمی شدن چند تن در پی دریافت گزارش درباره انجام یک حمله مشکوک در شمال این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پلیس سوئد پنجشنبه اعلام کرد که پس از اعزام به خانه‌ای در شهرک شمالی «بودن» برای بررسی یک حمله مشکوک، مردی را به ضرب گلوله کشته و جسد زنی را پیدا کرده است.

پلیس سوئد در بیانیه‌ای افزود که گزارش‌هایی را مبنی بر حمله مردی بیست و چند ساله به ساکنان خانه با سلاح دریافت کرده و نیروهای پلیس حین تلاش برای دستگیری به او شلیک کرده‌اند. آنها همچنین جسد یک زن ۵۵ ساله را در خانه پیدا کردند و دو مجروح هم به بیمارستان منتقل شدند.

سوئد در آوریل گذشته شاهد کشته شدن ۳ نفر و زخمی شدن چند نفر در تیراندازی در یک آرایشگاه در شهر «اوپسالا» در نزدیکی استکهلم بود.

پیش از آن هم در ماه فوریه، سوئد در پی یک کشتار جمعی که جان ۱۱ نفر، از جمله عامل حمله، را گرفت، دچار شوک بزرگی شد.

