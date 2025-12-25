هیـبرید؛ راهکار کاهش مصرف بنزین و آلودگی ناوگان فرسوده

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، حدود ۲۵ میلیون خودروی سواری و وانت بنزینی و ۱۰ میلیون موتورسیکلت بخش مصرف بخش عمده بنزین عرضه شده را بهخود اختصاص دادهاند اما باید در نظر داشت ۸ تا ۱۰ میلیون خودرو سواری و وانت فرسوده در کنار حدود ۴ میلیون موتورسیکلت فرسوده، روزانه به تنهایی حدود ۷۰ درصد بنزین عرضه شده را میبلعند و سهم عمده آلودگی هوا را دارد. موتورسیکلتهای فرسوده به تنهایی بیشتر از خودروها در تولید آلودگی هوا نقش دارند.
برای کاهش ناترازی بنزین در کشور، اسقاط سالانه حداقل ۸۰۰ هزار تا یک میلیون دستگاه خودرو سواری و وانت فرسوده ضروری است.
یک خودروی فرسوده با مصرف ۱۲ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر پیمایش، با هیبرید ۵ لیتری جایگزین شود و نتیجه آن کاهش ۶۰ درصدی مصرف سوخت و انتشار دی اکسید کربن میشود.
چرا هیبرید برنده است؟
عملکرد هیبریدها فراتر از صرفهجویی است. شتاب گشتاوری بالاتری دارند و در جادههای شیبدار بویژه در شروع حرکت، از عملکرد مناسبتری در مقایسه با خودروهای بنزینی مشابه برخوردار هستند.
جهان نیز به سمت هیبرید در حرکت است. تولید هیبرید ایرانخودرو پاسخی واقعبینانه به بحرانهای چندلایه اقتصادی، زیستمحیطی و تکنولوژیکی است.
