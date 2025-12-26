هشدار زرد هواشناسی در استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، ادارهکل مدیریت بحران استان اردبیل صبح جمعه از صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در خصوص فعالیت سامانه وزشی - بارشی در مناطق مرکزی و جنوبی استان و شهرستانهای گرمی و انگوت از بعدازظهر شنبه ۶ دی تا عصر سهشنبه ۹ دی خبر داد.
براساس این هشدار، وزش بادهای نسبتاً شدید و شدید، خیزش گردوخاک محلی بهویژه در دشت اردبیل، رگبار موقتی باران و برف و کولاک در ارتفاعات و گردنههای استان، انتظار میرود.
احتمال آسیب به بعضی از تجهیزات شهری و برونشهری، خسارت به سازههای موقتی، گلخانهها و شکستن شاخههای درختان، کاهش دید بر اثر کولاک برف در جادههای کوهستانی، اختلال در ناوگان حملونقل جادهای بهدلیل لغزندگی زمین در گردنهها، احتمال ریزش سنگ در جادههای کوهستانی بر اثر سرعت وزش باد، احتمال اختلال در عملیات پروازی فرودگاه اردبیل بهدلیل رخداد باد جانبی، از آثار این سامانه جوی پیشبینی میشود.
احتیاط در انجام عملیات عمرانی و ساختمانی در فضای باز، تقویت و محافظت از سازههای موقتی و آسیبپذیر در برابر باد، اجتناب از توقف در کنار ساختمانهای نیمهکاره و درختان خشک، تردد با احتیاط در جادههای کوهستانی استان بهویژه در گردنه الماس و به همراه داشتن تجهیزات زمستانی، اجتناب از فعالیتهای کوهنوردی و صعود به ارتفاعات، طی مدت فعالیت این سامانه جوی توصیه میشود.
اردبیل- ادارهکل مدیریت بحران استان اردبیل از صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در مناطق مرکزی و جنوبی استان و شهرستانهای گرمی و انگوت از بعدازظهر شنبه ۶ دی تا عصر سهشنبه ۹ دی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، ادارهکل مدیریت بحران استان اردبیل صبح جمعه از صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در خصوص فعالیت سامانه وزشی - بارشی در مناطق مرکزی و جنوبی استان و شهرستانهای گرمی و انگوت از بعدازظهر شنبه ۶ دی تا عصر سهشنبه ۹ دی خبر داد.
نظر شما