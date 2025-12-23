صعود به سبلان از پنجشنبه ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل با صدور اطلاعیه‌ای درباره پیش‌بینی وضعیت جوی کوه سبلان هشدار داد.



بر اساس این اطلاعیه، از امروز سه‌شنبه (۲ دی ۱۴۰۴) تا پیش از ظهر پنجشنبه (۴ دی)، به دلیل حاکمیت هوای سرد در منطقه، صعود به قله تنها با پوشش مناسب، رعایت اصول حفاظت در برابر سرمازدگی، احتیاط کامل و آمادگی جسمی و فنی کافی توصیه می‌شود.



اما از بعدازظهر پنجشنبه (۴ دی) تا اواخر روز دوشنبه (۸ دی)، با ورود یک سامانه ناپایدار به منطقه و تشدید ناپایداری‌ها، شرایط به طور چشمگیری تغییر خواهد کرد. در این بازه، حاکمیت هوای سرد و یخبندان، وزش تندبادهای لحظه‌ای، بارش برف و کاهش دید افقی پیش‌بینی می‌شود.



با توجه به مخاطره‌آمیز بودن شدید شرایط جوی در این دوره، اداره کل هواشناسی استان اردبیل توصیه اکید می‌کند که از صعود به قله سبلان و سایر ارتفاعات استان به طور جدی اجتناب شود.