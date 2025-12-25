کاهش دما و وزش باد شدید در اردبیل از امروز

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل ظهر پنج شنبه با صدور اطلاعیه اعلام کرد: براساس نقشه‌های هواشناسی، تا عصر امروز با پایداری نسبی شرایط جوی آسمان استان صاف همراه با وزش ملایم باد خواهد بود.



اما از عصر امروز با نفوذ پرفشار سطح زمین به منطقه، ضمن وزش بادهای شرقی (در نوار شرقی و مناطق شمالی استان با سرعت تند تا نسبتاً شدید) آسمان استان ابری و مه آلود شده و دمای هوا بطور نسبی کاهش می‌یابد.



از اینرو طی امشب تا حوالی ظهر فردا (جمعه ۵ دی) ضمن حاکمیت هوای نسبتاً سرد، آسمانی ابری و مه آلود در سطح استان پیش بینی می‌شود. همچنین در نوار شرقی و نواحی منتهی به استان گیلان و دامنه کوه‌های باغرو بارش خفیف باران و برف پیش بینی می‌شود. لذا به دلیل لغزندگی سطح جاده‌ها و احتمالاً کولاک برف در مسیرهای مواصلاتی شهرستان خلخال به اسالم و گردنه حیران، رخداد مخاطره دور از انتظار نیست.



از روز شنبه تا اواسط هفته آینده با حاکمیت جریانات جنوبی، پدیده غالب در سطح استان بویژه مناطق جنوبی و مرکزی استان وزش بادهای تند تا شدید خواهد بود.



ضمن اینکه طی این مدت با فعالیت سامانه بارشی بویژه در روزهای یکشنبه (۷ دی) و سه شنبه (۹ دی) در مناطقی از استان بارش باران و برف پیش بینی می‌شود. لذا رعایت توصیه‌های ایمنی در هشدار هواشناسی (سطح زرد - شماره ۲۸) تاکید می‌گردد.