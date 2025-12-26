وزش بادهای تند و بارش برف و باران از فردا در استان اردبیل

مجید کوهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برپایه نقشه‌های هواشناسی، در طول امروز جمعه ۵ دی آسمان استان نیمه‌ابر تا ابری، در بخش شرقی همراه با مه خواهد بود و به سبب استقرار پرفشار سطح زمین در منطقه، علاوه بر وزش نسیم ملایم خزری، هوایی نسبتاً خنک در سراسر استان حکم‌فرماست.



وی افزود: اما از فردا شنبه ۶ دی تا چهارشنبه ۱۰ دی با سیطره جریان‌های جنوبی، یکی از پدیده‌های شاخص در سطح استان، وزش بادهای تند جنوبی خواهد بود که در برخی ساعات، سرعت باد شدید پیش‌بینی می‌شود.



مدیرکل هواشناسی اردبیل گفت: درنتیجه، در مناطق مستعد احتمال برخاستن گرد و غبار به‌ویژه در دشت اردبیل) و در برخی نقاط شهری امکان آسیب به سازه‌های موقت وجود دارد.



کوهی ادامه داد: همچنین از بعدازظهر فردا با فعال شدن سامانه بارشی، آسمان استان ابری شده و در بیشتر نقاط، بارش باران و برف انتظار می‌رود.



وی افزود: موج نخست بارش از شنبه شب تا پایان وقت یکشنبه و موج دوم بارش از دوشنبه شب تا عصر سه‌شنبه ۹ دی پیش‌بینی می‌گردد. با توجه به افزایش ناپایداری‌های جوی در این بازه و احتمال یخبندان و کولاک برف در راه‌های کوهستانی، رعایت توصیه‌های هشدار هواشناسی سطح زرد – شماره ۲۸ مورد تأکید است.