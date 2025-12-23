  1. استانها
  2. اردبیل
۲ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۱۱

پیش‌بینی هوای استان اردبیل طی ۳ روز آینده

پیش‌بینی هوای استان اردبیل طی ۳ روز آینده

اردبیل- اداره کل هواشناسی استان اردبیل در پیش بینی هوای استان طی سه روز آینده اعلام کرد: شرایط جوی استان نسبتاً پایدار و آسمان نیز غالباً نیمه ابری خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل صبح سه شنبه اعلام کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی، طی ۳ روز آینده شرایط جوی نسبتاً پایدار و آسمان استان غالباً نیمه‌ابری خواهد بود؛ هرچند طی امروز با عبور موج ضعیفی از استان، در مناطقی از استان شاهد افزایش ابر (در ارتفاعات با احتمال بارش خفیف) بوده و در نیمه جنوبی وزش باد گاهی با سرعت تند پیش‌بینی می‌شود.

طی این مدت در اواسط روزها دمای هوا به‌طور نسبی افزایش یافته، اما در ساعات شبانه و اوایل صبح هوای سرد همچنان تداوم دارد.

از عصر پنجشنبه (۴ دی‌ماه) با وزش باد شرقی و نفوذ هوای مرطوب خزری ضمن کاهش دمای هوا، آسمان استان ابری و مه آلود شده و طی پنجشنبه شب و روز جمعه در نیمه شمالی و نوار شرقی استان بارش خفیف باران و برف پیش‌بینی می‌شود

کد خبر 6698990

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها