به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل صبح سه شنبه اعلام کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی، طی ۳ روز آینده شرایط جوی نسبتاً پایدار و آسمان استان غالباً نیمه‌ابری خواهد بود؛ هرچند طی امروز با عبور موج ضعیفی از استان، در مناطقی از استان شاهد افزایش ابر (در ارتفاعات با احتمال بارش خفیف) بوده و در نیمه جنوبی وزش باد گاهی با سرعت تند پیش‌بینی می‌شود.

طی این مدت در اواسط روزها دمای هوا به‌طور نسبی افزایش یافته، اما در ساعات شبانه و اوایل صبح هوای سرد همچنان تداوم دارد.

از عصر پنجشنبه (۴ دی‌ماه) با وزش باد شرقی و نفوذ هوای مرطوب خزری ضمن کاهش دمای هوا، آسمان استان ابری و مه آلود شده و طی پنجشنبه شب و روز جمعه در نیمه شمالی و نوار شرقی استان بارش خفیف باران و برف پیش‌بینی می‌شود