تداوم یورش نظامیان اسرائیلی به کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، منابع فلسطینی از موج تازه یورشها و درگیریها طی ساعات گذشته در مناطق مختلف کرانه باختری خبر دادند.
بر اساس گزارشها، نظامیان اشغالگر اسرائیلی به ورودی اردوگاه الامعری در شهر البیره یورش بردند.
همزمان منابع محلی اعلام کردند که در پی درگیری با جوانان فلسطینی در شهرک سلواد در شمال شرق رام الله، نظامیان اسرائیلی از نارنجکهای صوتی استفاده کردند.
از سوی دیگر شهرکنشینان به فلسطینیان در منطقه «حمامات المالح» در اغوار شمالی حمله کرده و به خودروها آسیب زدند.
گزارشها همچنین از تعرض شهرکنشینان به رئیس شورا و شماری از فعالان خارجی در همین منطقه حکایت دارد.
یورش به شهرهای طوباس و نابلس، اردوگاه الفوار در جنوب الخلیل و شهرک قباطیه در جنوب جنین نیز گزارش شده است.
همچنین احمد شویات، اسیر آزاد شده فلسطینی در شهرک سلوان در قدس اشغالی بازداشت شد.
نظر شما