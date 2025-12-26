ایثار مرد ۵۴ ساله زندگی دوباره به سه بیمار بخشید

به گزارش خبرگزاری مهر، آرش رحیمی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اظهار کرد: این فرد به نام جانآفرین علی سالاری در تاریخ ۲۹ آذرماه با علائم سردرد و سابقه سکته مغزی به اورژانس مراجعه کرده و پس از انجام معاینات تخصصی و تصویربرداری، با تشخیص سکته و خونریزی مغزی به بخشهای تخصصی منتقل شده بود.
وی افزود: با وجود تلاشهای مداوم تیم درمان، در تاریخ یکم دیماه، مرگ مغزی ایشان توسط تیم پزشکی شامل متخصصان مغز و اعصاب، بیهوشی، داخلی و پزشکی قانونی تأیید شد.
رحیمی ادامه داد: با رضایت خداپسندانه خانواده این مرحوم و پس از طی فرایند قانونی و تخصصی اخذ رضایت، هماهنگی برای برداشت عضو با تیم پیوند شیراز انجام شد و در ساعت ۲۳ دوم دیماه، کبد و دو کلیه این اهداکننده ایثارگر با موفقیت برداشت و برای پیوند به بیماران نیازمند به بیمارستان بوعلی شیراز ارسال گردید.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ضمن ابراز همدردی با خانواده مرحوم، از تلاش کادر درمان، کارشناسان واحد اهدا عضو، پرستاران مراقبتهای ویژه و تیم اتاق عمل بیمارستان شهید محمدی قدردانی کرد و افزود: این ایثار بزرگ، چراغ زندگی را برای سه بیمار روشن ساخت و نام این جانآفرین را در حافظه مردم هرمزگان ماندگار کرد.
نظر شما