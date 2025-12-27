پیام استاندار آذربایجان شرقی به مناسبت درگذشت ناگهانی فرماندار مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی آمده است:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
با قلبی آکنده از اندوه، ضایعه دردناک درگذشت ناگهانی همکار عزیزمان، جناب آقای امین امینیان، فرماندار محترم مراغه را به خانواده محترم، دوستان، همکاران و عموم مردم شریف شهرستان مراغه و استان آذربایجان شرقی تسلیت عرض مینمایم.
درگذشت ناگهانی ایشان ضایعهای جبرانناپذیر است و نه تنها خانواده ایشان بلکه جامعه خدمتگزاران استان را در سوگ و اندوه فرو برد. این کارگزار توانای نظام اجرایی استان، با کولهباری از تجربیات مدیریتی در مسئولیتهای گوناگون در شهرستانهای مختلف استان از جمله در فرمانداری ویژه شهرستان مراغه منشأ خدمات و فعالیتهای مؤثر در عرصههای فرهنگی، آموزشی و اجتماعی و عمرانی بوده و همواره الگویی از تعهد، دلسوزی و تلاش در مسیر توسعه و خدمترسانی به مردم بود.
اینجانب از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم مغفور، علو درجات و رحمت واسعه و برای بازماندگان محترم به ویژه خانواده گرامی و همکارانشان صبر جزیل مسألت دارم.
بهرام سرمست
استاندار آذربایجان شرقی
۶ دیماه ۱۴۰۴
