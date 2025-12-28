سلیمانی: استانداری کرمانشاه برای احیای کشتی پای کار است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سلیمانی عصر یکشنبه در دیدار با عبدالمهدی نصیرزاده، نایبرئیس فدراسیون کشتی، با قدردانی از حضور وی در کرمانشاه اظهار کرد: بررسی وضعیت کشتی استان و گفتوگو برای بهبود شرایط این رشته، از موضوعات مهم این نشست بود.
وی با بیان اینکه کشتی همواره بخشی از هویت ورزشی کرمانشاه بوده است، افزود: قهرمانان نامدار این استان نقش مؤثری در افتخارات ورزش کشور داشتهاند و همین موضوع، ضرورت برنامهریزی جدی برای تقویت این رشته را دوچندان میکند.
سلیمانی با اشاره به برخی کندیها در روند توسعه کشتی استان طی سالهای اخیر، تصریح کرد: یکی از مسائل مهم، بلاتکلیفی مجمع انتخابات هیأت کشتی استان است که باید در سریعترین زمان ممکن تعیینتکلیف شود تا ثبات مدیریتی به این مجموعه بازگردد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه ادامه داد: طولانی شدن این فرآیند موجب نگرانی جامعه کشتی استان شده و میتواند در آینده این رشته اثرگذار باشد، از اینرو انتظار میرود با همکاری فدراسیون کشتی و ادارهکل ورزش و جوانان، این موضوع هرچه زودتر حل شود.
وی تأکید کرد: هدف مدیریت استان، عبور از مشکلات مقطعی و فراهم کردن شرایطی است که کشتی کرمانشاه بار دیگر در سطح ملی و بینالمللی بدرخشد.
سلیمانی همچنین با تقدیر از پیگیریهای مدیرکل ورزش و جوانان استان گفت: استانداری کرمانشاه آمادگی دارد در چارچوب وظایف قانونی، از برنامههای توسعهای کشتی استان حمایت کند.
در ادامه این دیدار، عبدالمهدی نصیرزاده، نایبرئیس فدراسیون کشتی کشور، با اشاره به نگاه حمایتی مدیریت ارشد استان، اظهار کرد: اهتمام مسئولان استان بهویژه معاون سیاسی و امنیتی استانداری، انگیزه فدراسیون کشتی را برای همراهی و کمک به رشد کشتی کرمانشاه افزایش داده است.
