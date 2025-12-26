امام جمعه قم: معیشت، گرانی و تورم در تصویب لایحه بودجه مورد توجه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید هاشم حسینی بوشهری در خطبههای نماز جمعه این هفته قم با تبریک فرارسیدن ماه رجب اظهار کرد: ماه رجب، ماه نزول رحمت الهی، ماه راز و نیاز، دعا و مناجات و روزه است و در کنار ماه شعبان، مقدمهای هدفمند برای ورود به ماه مبارک رمضان به شمار میرود که خداوند آن را برای آمادگی همهجانبه بندگان خود قرار داده است.
وی افزود: رجب و شعبان همچون دو پله انسان را برای رسیدن به قله رمضان آماده میکنند و مؤمنان باید از خداوند توفیق بهرهگیری حداکثری از این ایام را طلب کنند، چرا که خودسازی حقیقی بدون توجه به این فرصتهای معنوی محقق نخواهد شد.
امام جمعه قم با اشاره به سیره پیامبر اکرم (ص) در ماه رجب گفت: در روایات آمده است که پیامبر خدا در آغاز این ماه، اصحاب خود را گرد هم میآورد و توصیههای ویژهای درباره اعمال، ادعیه و فضائل ماه رجب بیان میکرد و این نشاندهنده اهمیت ویژه این ماه در تربیت معنوی جامعه اسلامی است.
وی ادامه داد: بر همین اساس به مؤمنان توصیه میشود در این ایام، کتابهای دعا و بهویژه مفاتیحالجنان را در متن زندگی خود قرار دهند و اعمال مخصوص ماه رجب را با دقت و توجه انجام دهند، حتی اگر در طول سال کمتر به این منابع پرداختهاند.
آیت الله حسینی بوشهری با اشاره به فضیلت روزهداری در ماه رجب تصریح کرد: در روایات آمده است که در بهشت، قصری وجود دارد که تنها روزهداران ماه رجب اجازه ورود به آن را دارند و این نشاندهنده جایگاه خاص این عبادت است، با این حال برای کسانی که به دلایل مختلف امکان روزهداری ندارند، ذکر ویژهای از معصومان (ع) نقل شده که گفتن آن به تعداد صد مرتبه در روز میتواند جبرانکننده باشد.
وی ماه رجب را منسوب به امیرالمؤمنین علی (ع) دانست و گفت: بر اساس نقل مرحوم شیخ طوسی، حضرت علی (ع) فرمودهاند رجب ماه من، شعبان ماه پیامبر اکرم (ص) و رمضان ماه امت است و این تقسیمبندی، عمق پیوند معنوی این ماهها با سیر تربیتی انسان را نشان میدهد.
خطیب جمعه قم با اشاره به میلاد امام جواد (ع) در دهم ماه رجب بیان کرد: ولادت آن حضرت در شرایطی رخ داد که شیعیان در انتظار جانشین امام رضا (ع) بودند و این تولد، آرامش و اطمینان را به جامعه شیعی بازگرداند، تا جایی که خود امام رضا (ع) این مولود را باعظمتترین و پربرکتترین هدیه الهی برای شیعیان دانستهاند.
وی افزود: یکی از آموزههای مهم امام جواد (ع) تأکید بر پرهیز از سخن گفتن بدون علم است و اگر کسانی که آگاهی لازم ندارند از اظهار نظر در مسائل دینی، اجتماعی و اعتقادی خودداری کنند، بسیاری از اختلافات و تنشها در جامعه به وجود نخواهد آمد.
حسینی بوشهری در ادامه با اشاره به برخی مناسبتهای فرهنگی و اجتماعی کشور، به اهمیت نهضت سوادآموزی پرداخت و گفت: یک کشور اسلامی و انقلابی باید جامعهای عالم، آگاه و دانشمحور باشد و نباید حتی یک کودک یا نوجوان از نعمت آموزش محروم بماند، هرچند اقدامات مثبتی انجام شده، اما همچنان نیازمند تلاش و پیگیری جدی هستیم.
وی با اشاره به بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مسئله معیشت مردم، گرانی و تورم از مهمترین دغدغههای امروز جامعه است و انتظار میرود نمایندگان مجلس با دقت، حساسیت و نگاه ملی، تصمیماتی اتخاذ کنند که به بهبود شرایط اقتصادی، کنترل تورم و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی منجر شود.
امام جمعه قم تأکید کرد: استفاده از ظرفیتهای داخلی و توان بخش خصوصی باید در اولویت قرار گیرد و در این مسیر نه سختگیریهای بیمورد قابل قبول است و نه باز گذاشتن مسیرهای فساد؛ هر دو رویکرد میتواند به اقتصاد کشور آسیب وارد کند.
وی در بخش دیگری از خطبهها به تحولات سیاسی بینالمللی اشاره کرد و گفت: تلاش آمریکا برای احیای قطعنامه ۲۲۳۱ و بازگرداندن تحریمها با واکنش قاطع جمهوری اسلامی و مخالفت برخی کشورهای عضو شورای امنیت ناکام ماند و این نشاندهنده شکست دشمنان در این مسیر است.
حسینی بوشهری همچنین با اشاره به فشارهای آمریکا علیه ونزوئلا و تحولات منطقهای افزود: تجربه نشان داده است که ملتهایی که در برابر زورگوییها ایستادگی میکنند، در نهایت به پیروزی دست خواهند یافت.
وی با اشاره به وضعیت غزه و تحولات مرتبط با رژیم صهیونیستی گفت: هرگونه همکاری اقتصادی که به تقویت توان نظامی این رژیم منجر شود، اقدامی تأسفبار است و ملتهای اسلامی باید نسبت به چنین مسائل مهمی هوشیار باشند.
خطیب جمعه قم در پایان با اشاره به مناسبتهای نهم و نوزدهم دیماه، این روزها را نماد بصیرت ملت ایران دانست و خاطرنشان کرد: حضور آگاهانه مردم در بزنگاههای تاریخی، بهویژه در سال ۱۳۸۸، نشان داد که ملت ایران با هوشیاری و وحدت، فتنهها و توطئههای دشمنان را خنثی کرده و از ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی صیانت میکند.
