امام جمعه میامی: «بصیرت» سلاحی برای دفاع از نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد عزیزی در خطبه‌های نخستین نماز جمعه زمستان ۱۴۰۴ میامی در مسجد جامع با اشاره به جنگ نرم دشمنان و اهمیت تحلیل‌های سیاسی، ابراز کرد: ضرورت در نظر گرفتن چارچوب‌های کلان در تحلیل اوضاع جمهوری اسلامی ایران اهمیت بسیار زیاد دارد زیرا در نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی در نگاه کلان، معرفت و بصیرت تنها به معنای نگاه کردن نیست.

وی ادامه داد: تنها به واسطه شنیدن یک مطلب، به فردی نمی‌توان بصیر گفت بلکه بصیرت به معنای تشخیص درست است و اینکه فرد بتواند به جا و به هنگام بتواند دشمن و نقطه اصلی درگیری و مسیر و وظیفه را بشناسند، بصیرت نامیده می‌شود که رهبر معظم انقلاب اسلامی بر این نوع نگاه تاکید دارند.

امام جمعه میامی با بیان اینکه بصیرت زمانی است که فرد به جا تشخیص بدهد، به جا صحبت کند و بداند که دشمن و وظیفه ما در قبال او چیست، تاکید کرد: در این نوع نگاه رهبری، سه کار باید صورت گیرد که نخستین آن بازیابی موقعیت است که ما بدانیم در کجا قرار گرفته‌ایم.

عزیزی با بیان اینکه برخی افراد هستند که در دایره انقلاب هم قرار دارند اما به صورت دقیق زمان و مکان را نمی‌شناسند، گفت: دومین اصل مهم، بازشناسی جایگاه است ما فقط یک کشور و یک نظام نیستیم بلکه ما بازیگر یک تمدن هستیم.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران تنها یک نظام سیاسی نیست بلکه یک تمدن است، افزود: رفاه، عدالت و معنویت هر سه در دستور کار نظام جمهوری اسلامی ایران باشد و با تحقق این سه ضلع حکومت ولایی، کشور تبدیل به یک الگوی تمدنی برای دنیا خواهد شد و سوم تعیین نقطه ایستایی است زیرا نگاه کلان برای این است که یک ملت بداند که کیست؟ کجای تاریخ ایستاده و در مسیر، چه موانعی وجود دارد و این موانع چطور باید برطرف شود.

امام جمعه میامی با بیان اینکه یک وجه بصیرت این است که ما بدانیم برای آینده کشورمان باید چه اقدامی صورت دهیم، گفت: در کنار جنگ سخت، جنگی در ذهن‌ها جریان دارد که هدف آن انحراف افکار عمومی از واقعیت‌ها و از بین بردن انسجام ملت ما است امروز دشمن اصلی ما در داخل است و هیچ کشوری نمی‌تواند بر کشور دیگری سلطه داشته باشد مگر اینکه از داخل مشکل داشته باشد.

عزیزی با بیان اینکه بیش از دو سال اسرائیل در غزه جنگید اما نتوانست آن را متلاشی کند زیرا در داخل مستحکم بودند، گفت: سوریه مثال ضد این امر است زیرا در این کشور نظام کار را رها می‌کند و جولانی می‌آید و کشور را به چند پاره تقسیم می‌کند و لذا این عیب بزرگ مشکلات داخلی است.