محمد حسینی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت دوره متوسطه اول، این مقطع تحصیلی را یکی از مهم‌ترین و طلایی‌ترین دوره‌ها در شکل‌گیری شخصیت و هویت دانش‌آموزان دانست.

وی با بیان اینکه برنامه‌های متنوع و متناسب با سن دانش‌آموزان در دوره متوسطه اول پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: در این مقطع، فعالیت‌های آموزشی و تربیتی متعددی اجرا می‌شود که هدف آن‌ها شکوفایی استعدادها و تقویت هویت فردی و اجتماعی دانش‌آموزان است.

مدیرکل دفتر آموزش متوسطه اول وزارت آموزش و پرورش، جشنواره نوجوان خوارزمی را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این دوره عنوان کرد و افزود: این جشنواره نقش مؤثری در شکل‌گیری هویت، کشف استعدادها و شکوفایی توانمندی‌های دانش‌آموزان دارد و زمینه رشد علمی و مهارتی آنان را فراهم می‌کند.

حسینی همچنین با اشاره به هدایت تحصیلی به‌صورت فرایندی در دوره متوسطه اول گفت: در این مقطع، دانش‌آموزان به‌تدریج با مشاغل مختلف آشنا می‌شوند تا بتوانند برای ورود به دوره متوسطه دوم، متناسب با علاقه و استعداد خود، مسیر تحصیلی و شغلی مناسبی انتخاب کنند.

وی تأکید کرد: آماده‌سازی دانش‌آموزان برای انتخاب آگاهانه رشته تحصیلی، از اهداف مهم این دوره است.

مدیرکل دفتر آموزش متوسطه اول وزارت آموزش و پرورش در ادامه به ضرورت ارتقای کیفیت آموزشی اشاره کرد و گفت: تقویت عملکرد دانش‌آموزان در دروسی مانند ریاضی، علوم، ادبیات فارسی و مطالعات اجتماعی از اولویت‌هاست و برای بهبود کیفیت آموزشی این دروس، برنامه‌هایی طراحی شده که به‌تدریج در استان‌ها و مناطق کشور اجرا خواهد شد.