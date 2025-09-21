  1. استانها
«زنگ جوانه‌ها» در مدارس متوسطه خوزستان نواخته شد

اهواز- همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، «زنگ جوانه‌ها» ویژه دانش‌آموزان ورودی مقطع متوسطه اول در مدارس خوزستان نواخته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین نمادین نواختن زنگ جوانه‌ها پیش از ظهر امروز یکشنبه در دبیرستان سپیده کاشانی اهواز برگزار شد و آغاز سال تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه اول در سراسر استان خوزستان را رقم زد.

امین برملا، معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش خوزستان در این مراسم اظهار کرد: شرایط نسبتاً مناسبی در سطح استان برای آغاز سال تحصیلی حاکم است و آموزش و پرورش با همراهی همه دستگاه‌ها بستر لازم برای شروعی پربار را فراهم کرده است.

وی با اشاره به برگزاری جشن جوانه‌ها برای نوآموزان دوره متوسطه اول افزود: این دانش‌آموزان ظرفیت تازه‌ای برای شکوفایی آموزش و پرورش خوزستان هستند و باید نگاه سرمایه‌ای به آنان داشت.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش خوزستان همچنین گفت: تلاش می‌کنیم در این مقطع تحصیلی از استعدادها و توانایی‌های دانش‌آموزان به بهترین شکل استفاده شود تا نیروهای توانمند و خلاقی برای آینده استان تربیت شوند.

