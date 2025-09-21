به گزارش خبرنگار مهر، آئین نمادین نواختن زنگ جوانهها پیش از ظهر امروز یکشنبه در دبیرستان سپیده کاشانی اهواز برگزار شد و آغاز سال تحصیلی دانشآموزان متوسطه اول در سراسر استان خوزستان را رقم زد.
امین برملا، معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش خوزستان در این مراسم اظهار کرد: شرایط نسبتاً مناسبی در سطح استان برای آغاز سال تحصیلی حاکم است و آموزش و پرورش با همراهی همه دستگاهها بستر لازم برای شروعی پربار را فراهم کرده است.
وی با اشاره به برگزاری جشن جوانهها برای نوآموزان دوره متوسطه اول افزود: این دانشآموزان ظرفیت تازهای برای شکوفایی آموزش و پرورش خوزستان هستند و باید نگاه سرمایهای به آنان داشت.
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش خوزستان همچنین گفت: تلاش میکنیم در این مقطع تحصیلی از استعدادها و تواناییهای دانشآموزان به بهترین شکل استفاده شود تا نیروهای توانمند و خلاقی برای آینده استان تربیت شوند.
