  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۵ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۳۹

هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال؛

غیبت قطعی دو استقلالی برای بازی با گل گهر

دو بازیکن تیم فوتبال استقلال به طور قطع در دیدار با گل گهر نمی توانند تیم خود را همراهی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و گل‌گهر در هفته پانزدهم لیگ برتر روز یکشنبه ۷ دی از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف یکدیگر خواهند رفت. استقلالی‌ها که با پیروزی مقابل المحرق بحرین و صعود به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا ۲ از روحیه و انرژی بالایی برخوردار شده‌اند، امیدوارند این بازی را نیز با دست پر ترک کنند.

ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال، در این دیدار دو بازیکن خود، مهران احمدی و رستم آشورماتوف را در اختیار ندارد. مصدومیت پای احمدی هنوز برطرف نشده و پزشکان استقلال او را برای نیم‌فصل دوم آماده خواهند کرد، در حالی که رستم آشورماتوف به دلیل چهار کارت انضباطی نمی‌تواند تیم را همراهی کند.

استقلال با ۱۳ بازی و کسب ۲۲ امتیاز در رده چهارم جدول قرار دارد و هواداران این تیم امیدوارند که آبی‌ها بتوانند در جدول صعود کنند.

بهنام روان پاک

