غیبت قطعی دو استقلالی برای بازی با گل گهر

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و گل‌گهر در هفته پانزدهم لیگ برتر روز یکشنبه ۷ دی از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف یکدیگر خواهند رفت. استقلالی‌ها که با پیروزی مقابل المحرق بحرین و صعود به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا ۲ از روحیه و انرژی بالایی برخوردار شده‌اند، امیدوارند این بازی را نیز با دست پر ترک کنند.

ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال، در این دیدار دو بازیکن خود، مهران احمدی و رستم آشورماتوف را در اختیار ندارد. مصدومیت پای احمدی هنوز برطرف نشده و پزشکان استقلال او را برای نیم‌فصل دوم آماده خواهند کرد، در حالی که رستم آشورماتوف به دلیل چهار کارت انضباطی نمی‌تواند تیم را همراهی کند.

استقلال با ۱۳ بازی و کسب ۲۲ امتیاز در رده چهارم جدول قرار دارد و هواداران این تیم امیدوارند که آبی‌ها بتوانند در جدول صعود کنند.