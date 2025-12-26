قدرتی: ماه رجب فرصتی برای استغفار و تقویت روحیه معنوی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صادق قدرتی در خطبههای این هفته نماز جمعه شهرستان انگوت با اشاره به اهمیت ماه رجب، اظهار کرد: ماه رجب به عنوان یکی از ماههای پرفضیلت تقویمی اسلامی فرصتی مناسب برای انجام اعمال عبادی و به ویژه استغفار است؛ عملی که پیامبر اکرم (ص) آن را شاهکلید پاکیزگی دل و نزدیکی به خداوند معرفی کردهاند.
وی با اشاره به مناسبت ۹ دی، روز میثاق امت با ولایت، دو رویداد کلیدی «حماسههای ۹ دی ۱۳۸۸» و «۳ تیر ۱۴۰۴» یادآوری شد و عنوان کرد: این حماسهها نماد اراده الهی و بصیرت مردم ایران در مقابله با پروژههای پیچیده دشمنان برای بیثباتسازی کشور است. نقاط مشترک این دو یومالله شامل نقش محوری مردم، شکست خطای محاسباتی دشمن، دشمنی مستمر، نقش نیروهای مسلح و بسیج، و رهبری حکیمانه است که عظمت ملت ایران را به نمایش گذاشته و چراغ راه آینده در برابر توطئههای دشمنان میباشد.
امام جمعه شهرستان انگوت از فعالیتهای صدا و سیمای مرکز استان و حضور یک هفتهای در شهرستان انگوت تقدیر شد. در این مدت، ۲۸ عنوان برنامه به مدت ۳۵۴۶ دقیقه (حدود ۶۰ ساعت) از شبکه سبلان پخش شد و میانگین روزانه ۱۰ ساعت برنامه از شهرستان انگوت بهصورت مستقیم ارائه شد. در این زمینه، از نماینده صدا و سیما، آقای کاظمی نیز تقدیر به عمل آمد.
نظر شما