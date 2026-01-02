به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صادق قدرتی در خطبههای این هفته نماز جمعه شهرستان انگوت اظهار کرد: ماه رجب از ماههای حرام و بسیار بافضیلت است و در منابع اسلامی به «ماه خدا» و «ماه استغفار و توبه» معروف است. این ماه فرصتی ویژه برای ذخیره کردن حسنات، اصلاح نفس و تمرین تقوا است.
وی با اشاره به فرمایش حضرت علی (ع) که وجود پیامبر و استغفار باعث امنیت از عذاب است گفت: حضور پیامبر (ص) و هدایت او، انسان را از گمراهی و خطرهای دنیوی و اخروی محافظت میکند. پیامبر چراغ هدایت است و انسان با پیروی از او، مسیر درست را پیدا میکند و استغفار طلب آمرزش از خدا، دل را از گناه پاک میکند و رحمت الهی را جلب مینماید؛ استغفار سپری در برابر عذاب الهی است.
امام جمعه انگوت تصریح کرد: ۱۳ دی ماه روز نور و شجاعت میلاد مولای متقیان حضرت علی (ع) و یاد و راه شهید دلها حاج قاسم سلیمانی چراغ هدایت و مالک اشتر انقلاب که این روز، فرصتی است برای تجدید پیمان با ایمان، تقوا و شجاعت در راه حق است.
حجتالاسلام قدرتی عنوان کرد: این روزها بخشهایی از بازار تهران صدای اعتراض خود را بلند کردهاند؛ صدایی که اگر بهدرستی شنیده شود، نه تهدید است و نه نشانه دشمنی اعتراضها ریشه در واقعیتهای اقتصادی دارد. اقتصاد کشور حال و روز مساعدی ندارد، اما مسئله صرفاً گرانی نیست. آنچه فشار را مضاعف کرده، سکوت مسئولانهنبودن، توضیح ندادن تصمیمها، ارائه ندادن راهحلهای روشن و بلاتکلیفی در سیاستگذاری است. بی تصمیمی و ابهام، از هر افزایش قیمتی فرسایندهتر است.
وی تاکید کرد: اعتراض بازار را نباید با هیاهوی اقلیتی ساختارشکن خلط کرد. بازاریان، همواره در بزنگاههای تاریخی از مدافعان استقلال، تمامیت ارضی و نظام بودهاند و صدای مطالبهگری آنان نسبتی با شعارهای ارتجاعی ندارد. مسئله اصلی آن است که مردم امروز، بهای وحدت خود را میپردازند؛ بهای همدلی که در جنگ دوازدهروزه و پس از آن شکل گرفت. دشمن، این همبستگی را تاب نمیآورد. برای صهیونیسم و شبکههای وابستهاش، یکرنگی ملت ایران سمی کشنده است. موشک ریختند تا جامعه را مقابل هم قرار دهند؛ موفق نشدند. اکنون میکوشند با فشار اقتصادی، مردم را به جان هم بیندازند؛ اما ملت با وحدت و انسجام خود اجازه چنین خطایی را نخواهند داد.
