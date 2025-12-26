باقری ارومی: ماه رجب فرصت ذکر و یاد خداست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد باقری ارومی امام جمعه منطقه مرزی ارشق اردبیل در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ضمن تبریک فرا رسیدن ماه رجب به بیان اهمیت این ماه پر فضیلت و بیان اعمال و آداب آن به ویژه سنت حسنه اعتکاف پرداخت و بر ضرورت ذکر و یاد الهی در این فرصت معنوی تأکید کرد.

وی در ادامه مباحث قرآنی خود در خطبه اول بر ضرورت تفکر در کتاب آسمانی قرآن و درس گرفتن از این گنجینه تمام نشدنی تصریح کرد و افزود: دروازه ورود به مفاهیم قرآن یادگیری قرائت قرآن و انس گرفتن با آیات و سوره‌های آن است.

امام جمعه رضی ضمن تبریک ولادت حضرت مسیح (ع) و آغاز سال نو میلادی به هموطنان مسیحی، این پیامبر بزرگ الهی را الگوی صلح و دوستی و محبت در میان مردم دانست و اظهار داشت: کشورهای غربی و مسیحی که خود را پیرو این پیامبر الهی می‌دانند و سالروز ولادت ایشان را جشن می‌گیرند باید به روش ایشان عمل کنند و دست از ظلم و جنگ افروزی بردارند.

خطیب جمعه ارشق روز سوم دی ماه، روز ثبت احوال را گرامی داشت و ضمن تبریک این روز به زحمت کشان این مجموعه، خدمات الکترونیک و آسان را از دستاوردهای بزرگ این سازمان دانست و تأکید کرد: برای داشتن آمار دقیق و واقعی لازم است خدمات ثبتی ولادت بر اساس محل سکونت افراد انجام شود تا از جابجایی آمار جمعیت و سرانه‌های مبتنی بر جمعیت جلوگیری گردد. وی تجهیز و نوسازی اداره ثبت احوال ارشق را از مدیران استانی خواستار شد.

حجت الاسلام باقری ارومی هفتم دی ماه سالروز تأسیس نهضت سوادآموزی در سال پنجاه و هشت به دستور امام خمینی (ره) را گرامی داشت و خاطرنشان کرد: زمانی به دنبال ریشه کن کردن بی سوادی در کشور بودیم و امروز به لطف خدا و اهمیت دادن به ارزش علم به جایگاه تولید علم و به قله‌های دانش رسیده‌ایم.

وی افزود: پرتاب سه ماهواره جدید ایرانی در هفتم دی ماه سال جاری نشان از پیشرفت علمی کشور عزیزمان ایران در سایه نظام جمهوری اسلامی است که توسط جوانان پرتلاش و علاقمند به آینده ایران اسلامی رقم خورده و ایران را در رده کشورهای فضایی دارای صنعت ماهواره قرار داده است.

حجت الاسلام باقری ارومی با گرامیداشت یوم الله نهم دی و آغاز دهه بصیرت، هوشیاری و آگاهی مردم بصیر و همراهی آنان با ولایت و رهبری در فتنه سال ۱۳۸۸ را مقدمه‌ای برای صف بندی و جبهه گیری در برابر دشمنان نظام دانست که اوج آن را در جنگ تحمیلی دوازده روز امسال شاهد بودیم چگونه وفاداری ملت به نظام و رهبری نقشه‌های دشمن صهیونی را نقش بر آب کرد.