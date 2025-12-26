جزئیات توقیف نفتکش خارجی حامل سوخت قاچاق در خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی اظهار داشت: در چند روز گذشته یک کشتی توسط دلاوران مردان منطقه یکم نبرد دریایی سپاه توقیف شد. این کشتی حامل ۴ میلیون لیتر سوخت قاچاق است که ۲۰۰ میلیارد تومان ارزش خود محموله و حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان هم ارزش تقریبی کشتی است که طبق قانون به عنوان جریمه هم کشتی و هم محموله ضبط خواهد شد.
وی افزود: همچنین هفته گذشته یک کشتی دیگر توسط نیرویهای مسلح پرافتخار جمهوری اسلامی در منطقه جاسک توقیف شد که آن کشتی نیز ۶ میلیون لیتر سوخت قاچاق حمل میکرد.
وی بیان کرد: در ۵ دی ماه سال گذشته بنده یک سفر دریایی به عمق دریا داشتم و گزارش مستندی را برای رئیس قوه قضائیه ارسال کردیم و وی نیز بلافاصله تدابیر و رهنمودهایی صادر کرد و گفت؛ شما به آخرین نقطه رفتهاید و همین مسیر را ادامه دهید و از مبدا به محل توزیع آنها را دنبال کنید.
قهرمانی تصریح کرد: رئیس قوه یک سری دستورات صادر کرد و ما نیز از همان زمان کار را در حوزه لولههای انتقال، انبارها، پالایشگاهها و… شروع کردیم و اقدامات جمعی سه قوه شامل نیرویهای مسلح، انتظامی و نظامی و اطلاعاتی و شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی انجام شد.
رئیس کل دادگستری ادامه داد: این اقدامات با ورود مستقیم رئیس قوه قضائیه و پیشگامی وی انجام شد و تا امروز پروندههای متعددی در حوزههای مختلف تشکیل شد و احکام سنگینی نیز صادر شده است.
قهرمانی توضیح داد: بیش از ۱۰ هزار ماشین در حوزه انتظامی توقیف شده، همچنین کشتیهای متعددی توقیف شد و حتی برخی از کشتیها نیز به مزایده و فروش گذاشته شده است و رأی قطعی آنها صادر شده است.
وی تاکید کرد: کارهای بسیار خوبی انجام شده و ما برای اینکه بازخورد کارها را دریافت کنیم پروندهها را پیگیری میکنیم. طبق استعلاماتی که از شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی گرفتهایم؛ ما امسال نسبت به سال گذشته ۸۰۰ میلیون لیتر کاهش مصرف سوخت غیر نیروگاهی داریم که ارزش آن حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان است و روزی ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر کاهش مصرف وجود دارد که ارزش آن حدود ۱۲۸ میلیارد تومان است.
قهرمانی در پایان بیان کرد: کارشناسان این حوزه اعلام کردند که در سالهای اخیر مصرف سوخت در هر سال ۵ درصد کاهش داشته است.
