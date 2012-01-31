صدور 9 میلیارد دلار فرآورده نفتی از ایران/ افتتاح 2.4میلیارد دلار پروژه جدید نفتی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ضیغمی امروز در یک نشست خبری در تشریح اهداف بلند مدت توسعه صنعت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران با بیان اینکه در حال حاضر حدود یک میلیون و 770 هزار بشکه نفت در کشور پالایش میشود گفت: ظرفیت پالایش نفت ایران به بیش از 2.3 میلیون بکشه در روز افزایش مییابد.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران همچنین از افزاسش 5300 کیلومتر وسعت خطوط لوله نفت و 11 هزار کیلومتری خطوط لوله فرآوردههای نفتی خبر داد و افزود: همزمان با توسعه شبکه انتقال نفت ذخایر استراتژیک سوخت مایع کشور هم به 14.5 میلیارد لیتر افزایش مییابد.
معاون وزیر نفت با اشاره به افزایش ظرفیت تولید بنزین به 131 میلیون لیتر و ظرفیت تولید گازوئیل به 123 میلیون لیتر در روز تا پایان برنامه پنجم توسعه تصریح کرد: با وجود افزایش ظرفیت تولید بنزین اما ظرفیت تولید نفت کوره از 76 میلیون لیتر فعلی به 56 میلیون لیتر در روز کاهش پیدا میکند.
این عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت با اشاره به سرمایه گذاری 26 میلیارد دلاری برای ساخت 7 پالایشگاه جدید نفت اظهار داشت: هم اکنون ساخت پالایشگاه 360 هزار بشکهای میعانات گازی ستاره خلیج فارس حدود 48 درصد بوده که توسط نیکو اعتباراتی برای شتاب در طرح توسعه این پالایشگاه اختصاص یافته است.
این مقام مسئول همچنین با اعلام اینکه در طرحهای بهینه سازی پالایشگاه نفت 11.5 میلیارد میلیارد دلار و در طرحهای بنزین سازی حدود 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری خواهد شد، بیان کرد: همچنین برای ساخت و توسعه خطوط لوله انتقال نفت و فرآورده نفیت 6.5 میلیارد دلار و برای افزایش حجم ذخیره سازی سوخت مایع حدود 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید انجام میشود.
وی با اشاره به مشارکت سندیکای بانکی، انتشار اوراق مشارکت و استفاده از منابع فاندانرژی برای تامین مالی طرح های پالایشگاهی یادآور شد: در سالهای 88 و 89 به ترتیب 2800 و 3700 میلیارد تومان منابع مالی جذب شده است و پیش بینی میشود تا پایان سال جاری جذب اعتبارات به 1500 میلیارد تومان برسد.
صرفه جویی 5.8 میلیارد دلاری در مصرف سوخت
ضیغمی در ادامه با اعلام اینکه در دهه ماهه نخست سال جاری مصرف گاز مایع حدود 12 درصد، بنزین 14.1 درصد، نفت سفید 7.5 درصد و گازوئیل کمتر از یک درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است، تبیین کرد: در دهه ماهه نخست سال جاری حدود 59.8 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده است همچنین در این مدت حدود 95 میلیون لیتر گازوئیل در کشور مورد استفاده قرار گرفته که سرمای شدید زمستانی موجب به افزایش مصرف این فرآورده نفتی در نیروگاهها شده است.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه در مجموع با اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانهها حدود 5.8 میلیارد دلار در مصرف فرآوردههای مختلف نفتی صرف جویی شده است تاکید کرد: بر این اساس در مصرف گاز مایع 284 میلیون دلار، بنزین 900 میلیون دلار، نفت سفید 799 میلیون دلار صرفه جویی حاصل شده است.
افتتاح 2.4 میلیارد دلار پروژه نفتی در دهه فجر
به گزارش مهر، ضیغمی با اشاره به افزایش 730 کیلومتری وسعت شبکه انتقال نفت و فرآوردههای نفتی کشور از ابتدای سال جاری تا کنون یادآور شد: همچنین امسال حدود یک میلیارد لیتر به حجم ذخایر استراتژیک سوخت مایع کشور افزوده شده است.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران با اعلام اینکه همزمان با دهه فجر سال جاری حدود 2.4 میلیارد دار پروژههای مختلف در صنعت پالایش و پخش نفتی در مدار بهره برداری قرار میگیرد گفت: بر این اساس در بهمن ماه امسال واحدهای جدید پالایشگاهی در پالایشگاههای نفت تهران و امام خمینی(ره) شازند افتتاح خواهند شد.
این مقام مسئول همچنین از افزایش ظرفیت تولید بنزین یورو 4 در سال آینده به 41 میلیون لیتر خبر داد و افزود: همچنین تا پایان سال آینده ظرفیت تولید گازوئیل یورو 4 و 5 به حدود 33 میلیون لیتر در روز افزایش مییابد.
صادرات 9 میلیارد دلار فرآورده نفتی از ایران
این مقام مسئول در خصوص آخرین وضعیت صادرات فرآوردههای مختلف نفتی در دهه ماهه نخست سال جاری توضیح داد: در این مدت حدود یک میلیون تن به ارزش تقریبی 952 میلیون دلار نفتای سبک و سنگین صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو برابر شده است.
این عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت همچنین با اعلام اینکه در یا مدت 620 هزار تن گازوئیل به ارزش 615 میلیون دلار به کشورهای مختلف جهان صادر شده است، تاکید کرد: حجم صادرات گازوئیل ایران در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5 برابر شده است.
وی همچنین از صدور 76 هزار تن نفت سفید به ارزش تقریباً 73 میلیون دلار در ده ماهه نخست سال جاری خبر داد و یادآور شد: در این مدت در صنعت بانکرینگ 1.7 میلیون نفت کوره به ارزش 1.1 میلیارد دلار به کشتیهای عبوری خلیج فارس تحویل داده شده است.
ضیغمی حجم کل صادرات نفت کوره ایران را حدود 10 میلیون تن اعلام کرد و افزود: ارزش کل صادرات نفت کوره ایران بیش از 6 میلیارد دلار برآورد میشود.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران در پاسخ به مهر حجم کل صادرات فرآوردههای نفتی از ابتدای سال جاری تا کنون را نزدیک به 9 میلیارد دلار عنوان کرد و ادامه داد: تحریمهای نفتی اتحادیه اروپا خللی در صادرات سوخت مایع کشور ایجاد نمیکند.
بنزین از صنایع پتروشیمی وارد نمیکنیم
وی همچنین درباره استفاده از بنزین پتروشیمیها گفت: در حال حاضر در برخی از واحدهای پتروشیمی به میزان بسیار ناچیزی نفتای سنگین و سبک و ریفورمیت به منظور اکتان افزایی بنزین به پالایشگاه تحویل داده می شود که خرید مواد افزودنی از صنایع پتروشیمی را نباید خلاف قانون تصور کرد.
این مقام مسئول همچنین با رد تولید بنزین در صنایع پتروشیمی کشور تاکیدکرد: در شرایط فعلی در پالایشگاه نفت اصفهان به میزان ناچیزی ریفورمیت از صنایع پتروشیمی خریداری میشود که پیش بینی میشود تا سال آینده میزان استفاده از مواد افزودنی صنایع پتروشیمی در پالایشگاهها متوقف شود.
وی همچنین با اشاره به کاهش خرید بنزین پیرولیز و MTBEدر پالایشگاه نفت آبادان تاکید کرد: به زودی با بهره برداری از یک طرح جدید در پالایشگاه آبادان استفاده از مواد افزودنی به طور کالم متوقف خواهد شد.
ضیغمی در پایان با رد هرگونه واردات بنزین از خارج از کشور خاطرنشان کرد: در حال حضار شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفت هیچگونه بنزین از خارج کشور وارد نمیکنند.+
نظر شما