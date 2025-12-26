به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی پورحسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، با اشاره به پنجم دی‌ماه؛ روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش بلایای طبیعی، اظهار داشت: نظارت دقیق بر ساخت‌وسازها و ایمن‌سازی واحدهای مسکونی، اصلی‌ترین راهکار برای کاهش خسارات ناشی از بلایای طبیعی است.

وی با بیان اینکه زیرساخت‌های ارتباطی نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت بحران دارند، افزود: تبدیل آبنماها به پل در سطح شهر هشت‌بندی، راه‌های روستایی و به‌خصوص محور هشت‌بندی–میناب یک ضرورت انکارناپذیر است.

امام جمعه توکهور و هشت‌بندی تصریح کرد: در فصل بارندگی، به‌دلیل فصلی بودن رودخانه‌ها و نبود پل در برخی آبنماها، مسیر ارتباطی هشت‌بندی به میناب و دسترسی چندین روستا به مرکز بخش مسدود می‌شود که این موضوع خطرات جانی و مالی را افزایش می‌دهد و ضرورت اقدام فوری را دوچندان می‌کند.

پورحسینی خاطرنشان کرد: اجرای طرح تبدیل آبنماها به پل، علاوه بر پیشگیری از حوادث و کاهش هزینه‌های تحمیلی، مصداقی روشن از پدافند غیرعامل است که در شرایط بحرانی، تاب‌آوری منطقه را افزایش می‌دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به نهم دی‌ماه، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، گفت: آنچه از خود فتنه‌ها و جنگ‌ها مهم‌تر است، شناخت عوامل پیروزی انقلاب و نقش تعیین‌کننده مردم ایران در مقاطع حساس از جمله حوادث سال ۸۸، دفاع مقدس و دیگر آزمون‌های بزرگ تاریخی است.

امام جمعه هشت‌بندی با یادآوری حماسه نهم دی ۱۳۸۸ اظهار داشت: پس از ماه‌ها فضای غبارآلود فتنه، حضور آگاهانه و ولایت‌مدار مردم، صحنه‌ای کم‌نظیر از بصیرت و انسجام ملی را رقم زد.

وی افزود: راهپیمایی گسترده و پرشور مردم در نهم دی، جلوه‌ای روشن از آگاهی عمومی بود که توطئه‌ها و محاسبات دشمنان را با شکست مواجه کرد و برگ زرین دیگری بر تاریخ انقلاب اسلامی افزود.

پورحسینی در پایان تأکید کرد: بصیرت مردم، رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری و فداکاری نیروهای مسلح، به‌ویژه بسیجیان، نقش اساسی در خنثی‌سازی فتنه‌های طراحی‌شده علیه نظام جمهوری اسلامی داشته است.