حجت الاسلام قربانپور: حل مشکلات معیشتی مردم اولویت اصلی مسئولان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام صفر قربانپور در خطبههای نماز جمعه این هفته رشت با تبیین ابعاد مختلف مهدویت، به تشریح دستاوردهای حکومت جهانی حضرت مهدی (عج)، مسائل فرهنگی، جمعیتی و معیشتی کشور پرداخت و گفت: بصیرت، هوشیاری اجتماعی و توجه جدی مسئولان به مطالبات مردم مورد تأکید است.
رضایتمندی عمومی؛ سرمایه اجتماعی حکومت مهدوی
وی با اشاره به ادامه مباحث مهدویت در خطبه اول افزود: یکی از مهمترین دستاوردهای حکومت مهدوی، رضایتمندی عمومی است؛ چراکه شاخصه اصلی این حکومت، تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی در همه سطوح است و نتیجه طبیعی آن، شکلگیری بالاترین سطح رضایت مردمی خواهد بود.
امام جمعه موقت رشت افزود: امروز رضایتمندی اجتماعی بهعنوان سرمایه اجتماعی، آرزوی همه حکومتهاست، اما در عالیترین حد خود، در عصر ظهور و در حکومت حضرت ولیعصر (عج) محقق خواهد شد.
امنیت همهجانبه؛ ویژگی بارز عصر ظهور
قربانپور دومین دستاورد حکومت مهدوی را امنیت همهجانبه دانست و اظهار کرد: امنیت و ناامنی امروز یکی از اصلیترین دغدغههای جوامع بشری است، اما در حکومت مهدوی، امنیت اجتماعی، اقتصادی و روانی بهصورت کامل برقرار میشود.
وی با استناد به روایتی از امام محمد باقر (ع) بیان کرد: در عصر ظهور، شرایط بهگونهای خواهد بود که حتی یک زن میتواند از نقطهای به نقطه دیگر سفر کند، بدون آنکه کوچکترین تعرضی متوجه او شود؛ این نشاندهنده اوج امنیت در جامعه مهدوی است.
رفاه و آسایش عمومی؛ نعمتی بیسابقه در تاریخ بشر
امام جمعه موقت رشت در ادامه، رفاه و آسایش عمومی را سومین دستاورد مهم حکومت مهدوی عنوان کرد و گفت: در سایه اجرای عدالت، رشد عقلها و توزیع عادلانه ثروت، مردم در عصر ظهور به سطحی از رفاه میرسند که در هیچ دورهای از تاریخ سابقه نداشته است.
وی با اشاره به بیانات پیامبر اکرم (ص) افزود: پیامبر اسلام فرمودند امت من در زمان حضرت مهدی (عج) چنان زندگی خواهند کرد که پیش از آن، نمونهای برای آن وجود نداشته و در روایات دیگر نیز آمده است که مردم در آن دوران از نعمتهایی بهرهمند میشوند که در هیچ عصری مانند آن را تجربه نکردهاند.
دعوت به بهرهمندی معنوی از ماه رجب و اعتکاف
قربانپور در خطبه دوم، با اشاره به مناسبتهای هفته از جمله روز ملی ایمنی در برابر بلایای طبیعی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت و سالروز ولادت امام محمد باقر (ع)، بر اهمیت ماه رجب تأکید کرد و گفت: ماه رجب، ماه رحمت الهی و فصل نیایش است.
وی از جوانان، پاکدلان و مؤمنان خواست با حضور پررنگ در مساجد و مراسم اعتکاف، هم به تزکیه نفس بپردازند و هم دعاگوی ملت ایران، نظام اسلامی و مقام معظم رهبری باشند.
۹ دی نماد بصیرت ملت ایران
امام جمعه موقت رشت با گرامیداشت روز بصیرت و میثاق امت با ولایت اظهار کرد: ملت ایران در سراسر کشور همواره در دفاع از اسلام، انقلاب و ولایت پیشگام بودهاند و مردم گیلان نیز با حضور تاریخی خود در ۸ دی، یک روز زودتر این بصیرت را به نمایش گذاشتند.
وی تأکید کرد: دشمنان نظام اسلامی در هر مقطع با نقشههای جدید وارد میدان میشوند، اما تجربه نشان داده است که ملت ایران با هوشیاری و وفاداری به ولایت فقیه، همه توطئهها را خنثی خواهد کرد.
نقد نمادهای فرهنگی غرب؛ بابانوئل و سکولارسازی دین
قربانپور در بخش دیگری از سخنان خود به مناسبت میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) و آغاز سال میلادی، به نقد نمادهای رایج کریسمس پرداخت و گفت: تصویر رایج بابانوئل نخستینبار توسط یک کاریکاتوریست سیاسی به نام «توماس» در سال ۱۸۸۱ میلادی ترسیم و عمومی شد و بعدها بهعنوان نماد این جشن تثبیت شد.
وی افزود: در سالهای اخیر نیز نماد درختچه سبز به این جشن اضافه شده است، در حالی که خود پژوهشگران غربی اذعان دارند کریسمس امروز به یک «جشن مذهبی سکولار» تبدیل شده؛ جریانی که با استفاده از نمادهای دینی، بهصورت نرم با دین مقابله میکند.
امام جمعه موقت رشت تأکید کرد: ما در یک کشور اسلامی زندگی میکنیم و نیازی به استفاده از نمادهای فرهنگی دیگران نداریم. بصیرت یعنی مراقب باشیم ناخواسته ابزار ترویج فرهنگ بیگانه نشویم.
زنگ خطر کاهش جمعیت گیلان؛ هشدار انقطاع نسل
وی در ادامه با ابراز نگرانی شدید از وضعیت جمعیتی استان گیلان گفت: نرخ رشد جمعیت در گیلان به حدود ۰.۸ درصد رسیده و به زیر یک درصد سقوط کرده که به معنای ورود به مرحله جمعیت غیرجایگزین است.
قربانپور با اشاره به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از سال ۱۴۰۰ افزود: با وجود گذشت نزدیک به چهار سال، این قانون در استان گیلان کارآمدی لازم را نداشته و یا نیازمند بازنگری است، یا در اجرا با ضعف جدی مواجه بوده است.
وی هشدار داد: ادامه این روند میتواند به انقطاع نسل گیلک منجر شود؛ بهگونهای که در آیندهای نهچندان دور، مفاهیمی مانند عمو، عمه، دایی و خاله در خانوادهها کمرنگ شود.
مطالبه جدی حل مشکلات معیشتی مردم
امام جمعه موقت رشت در بخش پایانی خطبهها، با اشاره به فرایند تدوین بودجه در مجلس و دولت، گفت: بدون سیاهنمایی و با اذعان به توان علمی کشور و دستاوردهایی مانند پرتاب ماهواره، باید واقعیتهای معیشتی مردم را دید.
وی افزود: تورم افسارگسیخته و گرانی سنگین فشار زیادی بر مردم وارد کرده و انتظار بهحق مردم این است که مسئولان با تمرکز بر حل مشکلات داخلی، مبارزه با فساد و مدیریت کارآمد، به معیشت، مسکن و نیازهای اساسی جامعه رسیدگی کنند.
قربانپور تأکید کرد: اگر مشکلات مردم حل نشود، مسئولان نه در پیشگاه خداوند و نه در برابر مردم پاسخ قابل قبولی نخواهند داشت؛ امروز جامعه بیش از هر زمان دیگری اقدام عملی و حل مسئله را مطالبه میکند.
