به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین غلامرضا حاجبی در خطبههای نماز جمعه این هفته قشم، با اشاره به قرار داشتن در ماه پرفضیلت رجب اظهار کرد: ماه رجب نسیم الهی و فرصت طلایی برای خودسازی، اصلاح نفس و آمادگی برای ورود به ضیافت الهی است و نباید اجازه دهیم سرمایه عمر در غفلت بسوزد.
ماه رجب؛ ماه اصلاح نفس و بازگشت به خدا
وی با بیان اینکه اصلاح نفس با صبر، ایمان، عمل صالح و حقمداری محقق میشود، افزود: استغفار، توبه، نماز و تضرع به درگاه الهی زمینهساز رهایی انسان از خسران حقیقی است و ماه رجب بهترین زمان برای این بازگشت عمیق به خداوند متعال است.
اعتکاف؛ غفلتزدایی و تقویت بنیه معنوی جامعه
امامجمعه قشم، اعتکاف را از برجستهترین جلوههای معنوی ماه رجب دانست و تصریح کرد: اعتکاف یعنی حضور عارفانه در خانه خدا و در جمع خوبان؛ فرصتی که غفلت دل را میزداید و رابطه انسان با خدا را تقویت میکند. جوانان، نوجوانان و خانوادهها باید از این فرصت نورانی نهایت استفاده را ببرند.
وی با دعوت از خانوادهها برای فراهم کردن زمینه حضور فرزندان در اعتکاف، خاطرنشان کرد: تقویت معنویت در خانواده، مانع گرایش به خرافات میشود و خانهای که با قرآن، اذان و ارتباط با مسجد نورانی نشود، در معرض آسیبهای فرهنگی قرار میگیرد.
ترویج مکتب شهید سلیمانی؛ بهانهای برای بصیرتافزایی
حاجبی با اشاره به آغاز برنامههای ترویجی مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی در قشم گفت: برگزاری ۱۰ شب و ۱۰ روز برنامه بصیرتی به نام شهید سلیمانی، اقدامی کمنظیر در کشور است و هیچکس نباید اجازه دهد این فضای معنوی و هویتی تضعیف شود.
اقتصاد، مطالبهگری مسئولانه و اقدام اجتماعی
وی با تأکید بر لزوم تبیین صحیح شرایط اقتصادی کشور، اظهار کرد: نقد خیرخواهانه و مطالبهگری مسئولانه نهتنها تضعیف نظام نیست بلکه موجب تقویت آن میشود. مبارزه با گرانی و گرانفروشی نیازمند اقدام اجتماعی، نظارت همگانی بر بازار، اصلاح الگوی مصرف و تقویت مواسات و کمکهای مؤمنانه است.
امامجمعه قشم افزود: سیاهنمایی و دوقطبیسازی، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را تضعیف میکند، در حالی که امیدآفرینی با عمل، تدبیر و جدیت مسئولان ضروری است.
رسیدگی به مناطق محروم و آسیبدیده از سیل
حاجبی با اشاره به سیل اخیر در برخی مناطق قشم، بر لزوم توجه ویژه به روستاها و مناطق کمتر دیدهشده تأکید کرد و گفت: نباید در میان زرقوبرق شهری، مردم مظلوم مناطق روستایی فراموش شوند. اقدامات زیرساختی باید با سرعت و جدیت دنبال شود.
وی ضمن قدردانی از دستگاههای اجرایی، نیروهای نظامی، انتظامی و گروههای جهادی، بر ضرورت تداوم همدلی و حضور میدانی مسئولان تأکید کرد.
امنیت فرهنگی و اجتماعی؛ خط قرمز جامعه
امامجمعه قشم با تشکر از نیروی انتظامی و مجموعههای فعال در پاکسازی محلات آسیبپذیر فرهنگی و اجتماعی گفت: برخورد با سودجویان و مخلان امنیت اخلاقی با همراهی مردم، اقدامی ارزشمند برای حفظ آرامش و امنیت شهر است.
گرامیداشت حماسه نهم دی
وی در پایان با گرامیداشت حماسه نهم دی، این روز را نماد بلوغ سیاسی و بصیرت ملی دانست و تأکید کرد: باید مراقب فتنهها و سوءاستفاده از عناوین مقدس بود و اجازه نداد مسیر انقلاب و ارزشها منحرف شود.
