حاجبی: دشمنان با جنگ روانی و تهدید به دنبال ایجاد ترس در جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا حاجبی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تبریک حلول ماه مبارک رمضان اظهار کرد: ماه رمضان «شهرالله الاکبر» و ماه رحمت، مغفرت و ضیافت الهی است و مؤمنان باید از لحظات ناب این ماه برای تقویت بنیه معنوی خود بهره ببرند.

وی با بیان اینکه روزه تمرین تقویت اراده در برابر گناه و انجام واجبات است، افزود: ثمره این تمرین معنوی، رسیدن به تقواست و تقوا در بستر زیست عفیفانه شکل می‌گیرد.

امام جمعه قشم با تبیین مفهوم عفت گفت: عفت تنها به پوشش ظاهری محدود نمی‌شود، بلکه عفت در گفتار، دیدار و شنیدار معنا پیدا می‌کند؛ زبان باید از آلودگی حفظ شود، چشم از حرام فروبسته و گوش از شنیدن آنچه خداوند نمی‌پسندد، دور نگه داشته شود.

حاجبی ادامه داد: ماه رمضان یادآور قیامت است و گرسنگی و تشنگی آن، انسان را متوجه مسئولیت‌های الهی می‌کند و زمینه کنترل جوارح، اخلاق و رفتار را فراهم می‌سازد.

وی، تلاوت قرآن، دعا، مناجات و استغفار را پشتوانه زیست عفیفانه دانست و تصریح کرد: اگر کسی در این ماه از آمرزش الهی بهره‌مند نشود، خسران بزرگی را متحمل شده است، چراکه سفره رحمت الهی گسترده است.

تقوا؛ بازگشت به فطرت الهی

امام جمعه قشم با اشاره به اینکه خداوند ماه رمضان را برای رسیدن به تقوا طراحی کرده است، گفت: تقوا یعنی تقویت روحیه الهی و فاصله گرفتن از خطوط قرمز گناه؛ این مهم نیازمند تمرین و ممارست است.

وی تأکید کرد: زندگی عفیفانه باید در رفتار اجتماعی، حسن خلق، رسیدگی به نیازمندان، تقویت پیوندهای خانوادگی و مهرورزی تجلی یابد و نباید مفهوم عفاف را تنها به یک بُعد ظاهری تقلیل داد.

قدردانی از صلابت رهبر انقلاب و تأکید بر هوشیاری در برابر دشمن

حاجبی در خطبه دوم با اشاره به شرایط منطقه و تهدیدات دشمنان، به بیانات اخیر مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: دشمنان با جنگ روانی و تهدید به دنبال ایجاد ترس در جامعه هستند، اما ملت ایران با بصیرت و ایستادگی، توطئه‌ها را خنثی کرده است.

وی با بیان اینکه ملت ایران در مقاطع مختلف، از جمله راهپیمایی‌های اخیر، وفاداری خود به نظام را نشان داده‌اند، افزود: فتنه‌ها و اقدامات تروریستی با هوشیاری مردم و هدایت‌های رهبر انقلاب ناکام مانده است.

امام جمعه قشم با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع و عادلانه با عوامل ناامنی، اظهار کرد: مردم از دستگاه قضایی انتظار دارند با مسببان ناامنی و کسانی که زمینه فریب جوانان را فراهم کردند، برخورد جدی صورت گیرد.

ماه رمضان؛ بستر مواسات و همدلی

وی ماه رمضان را «شهر مواسات» خواند و گفت: این ماه، ماه انفاق، اطعام و توجه به مسئولیت اجتماعی در برابر نیازمندان است.

حاجبی با اشاره به پویش «مسجد همدل ایران»، مساجد را قلب تپنده محلات دانست و افزود: ائمه جماعات، امنای مساجد و معتمدان محلی باید با شناسایی نیازمندان، زمینه کمک مؤمنانه، تهیه بسته‌های معیشتی و حتی تأمین جهیزیه خانواده‌های کم‌بضاعت را فراهم کنند.

وی تأکید کرد: اگر دست‌ها رنگ خدایی بگیرد، امداد الهی نیز شامل حال جامعه خواهد شد و مشکلات با همدلی و انسجام کاهش می‌یابد.

امام جمعه قشم در پایان با دعا برای تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر (عج)، عزت و اقتدار نظام اسلامی و رفع مشکلات مردم، از مسئولان منطقه آزاد خواست از فرصت‌های پیش‌رو به‌ویژه در حوزه فرهنگی برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم بهره ببرند.