«قایم باشک» در جشنواره فیلم فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «قایم باشک» به نویسندگی و کارگردانی فتاح مینوبخش و تهیه‌کنندگی محمد حسین‌خانی در اولین حضور جهانی خود به جشنواره World Film Festival in Cannes کشور فرانسه راه پیدا کرده و فینالیست بخش بهترین فیلم این جشنواره شده است.

این فیلم در دل یک مراسم مذهبی در یک خانه سنتی رخ می‌دهد و روایتگر داستان پسربچه‌ای کنجکاو است که وارد دنیایی می‌شود که نباید ببیند. بازی کودکانه «قایم‌باشک» در نهایت به کشف‌های تلخ و رازهای ناگفته می‌انجامد.

«قایم باشک» نگاهی به مرز باریک معصومیت و ممنوعه‌ها دارد و از این منظر فضای ویژه‌ای را برای مخاطب ایجاد می‌کند که در آن بازیگرانی چون اشکان اردستانی نقش‌آفرینی کرده‌اند.

از دیگر عوامل این اثر هنری می‌توان به مدیر فیلمبرداری: علی طالبی، صدابردار: سهیل متولی، طراح لباس: مریم محمدپور، طراح گریم: رکسانا نیکپور، طراح صحنه: امین جهانی و مشاور رسانه‌ای: سیدمحمدصادق سیادت اشاره کرد.