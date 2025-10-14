  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۱

«قایم باشک» در جشنواره فیلم فرانسه

فیلم کوتاه «قایم باشک» به کارگردانی فتاح مینوبخش به جشنواره فیلم فرانسوی راه پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «قایم باشک» به نویسندگی و کارگردانی فتاح مینوبخش و تهیه‌کنندگی محمد حسین‌خانی در اولین حضور جهانی خود به جشنواره World Film Festival in Cannes کشور فرانسه راه پیدا کرده و فینالیست بخش بهترین فیلم این جشنواره شده است.

این فیلم در دل یک مراسم مذهبی در یک خانه سنتی رخ می‌دهد و روایتگر داستان پسربچه‌ای کنجکاو است که وارد دنیایی می‌شود که نباید ببیند. بازی کودکانه «قایم‌باشک» در نهایت به کشف‌های تلخ و رازهای ناگفته می‌انجامد.

«قایم باشک» نگاهی به مرز باریک معصومیت و ممنوعه‌ها دارد و از این منظر فضای ویژه‌ای را برای مخاطب ایجاد می‌کند که در آن بازیگرانی چون اشکان اردستانی نقش‌آفرینی کرده‌اند.

از دیگر عوامل این اثر هنری می‌توان به مدیر فیلمبرداری: علی طالبی، صدابردار: سهیل متولی، طراح لباس: مریم محمدپور، طراح گریم: رکسانا نیکپور، طراح صحنه: امین جهانی و مشاور رسانه‌ای: سیدمحمدصادق سیادت اشاره کرد.

کد خبر 6621894
آروین موذن زاده

