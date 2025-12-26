به گزارش خبرنگار مهر، شیخ محمد حاجی‌عباسی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر گروگ با اشاره به سیلاب‌های اخیر در روستاهای شهرستان از جمله مهرگی، گزپیر و دیگر مناطق آسیب‌دیده، اظهار کرد: حوادث طبیعی بار دیگر جلوه‌ای روشن از همدلی، ایمان و مسئولیت‌پذیری مردم شریف این منطقه را به نمایش گذاشت.

وی افزود: مردم مؤمن و نیک‌اندیش شهر گروگ در روزهای اخیر با حضور میدانی، کمک‌های نقدی و غیرنقدی و همراهی صمیمانه، به‌صورت عملی معنا کردند و مرهمی بر آلام سیل‌زدگان شدند.

خطیب نماز جمعه گروگ ضمن قدردانی صمیمانه از تمامی خیرین و کمک‌کنندگان گفت: این کمک‌ها در پرونده اعمال نیک ثبت می‌شود و به‌عنوان حسنات باقی خواهد ماند و ان‌شاءالله خداوند متعال به همه یاری‌دهندگان، جزای خیر و پاداش عظیم عنایت فرماید.

شیخ حاجی‌عباسی در ادامه با تأکید بر تداوم کمک‌رسانی تصریح کرد: با وجود اقدامات انجام‌شده، همچنان نیازهای جدی در مناطق آسیب‌دیده وجود دارد و ضروری است کمک‌ها با هماهنگی، برنامه‌ریزی و انسجام بیشتر ادامه پیدا کند تا مشکلات مردم هرچه سریع‌تر کاهش یافته و شرایط به حالت عادی بازگردد.