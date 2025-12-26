  1. استانها
  2. هرمزگان
۵ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۵۷

حاجی‌عباسی: همراهی و همدلی مردم با آسیب‌دیدگان سیلاب قابل تقدیر است

بندرعباس- امام جمعه گروگ سیریک گفت:همراهی و همدلی مردم با آسیب‌دیدگان سیلاب قابل تقدیر است.

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ محمد حاجی‌عباسی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر گروگ با اشاره به سیلاب‌های اخیر در روستاهای شهرستان از جمله مهرگی، گزپیر و دیگر مناطق آسیب‌دیده، اظهار کرد: حوادث طبیعی بار دیگر جلوه‌ای روشن از همدلی، ایمان و مسئولیت‌پذیری مردم شریف این منطقه را به نمایش گذاشت.

وی افزود: مردم مؤمن و نیک‌اندیش شهر گروگ در روزهای اخیر با حضور میدانی، کمک‌های نقدی و غیرنقدی و همراهی صمیمانه، به‌صورت عملی معنا کردند و مرهمی بر آلام سیل‌زدگان شدند.

خطیب نماز جمعه گروگ ضمن قدردانی صمیمانه از تمامی خیرین و کمک‌کنندگان گفت: این کمک‌ها در پرونده اعمال نیک ثبت می‌شود و به‌عنوان حسنات باقی خواهد ماند و ان‌شاءالله خداوند متعال به همه یاری‌دهندگان، جزای خیر و پاداش عظیم عنایت فرماید.

شیخ حاجی‌عباسی در ادامه با تأکید بر تداوم کمک‌رسانی تصریح کرد: با وجود اقدامات انجام‌شده، همچنان نیازهای جدی در مناطق آسیب‌دیده وجود دارد و ضروری است کمک‌ها با هماهنگی، برنامه‌ریزی و انسجام بیشتر ادامه پیدا کند تا مشکلات مردم هرچه سریع‌تر کاهش یافته و شرایط به حالت عادی بازگردد.

کد خبر 6702456

