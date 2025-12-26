به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمهدی خضری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قزوین که در مسجدالنبی (ص) برگزار شد، با اشاره به سالروز میلاد حضرت امام جوادالائمه (ع) اظهار کرد: همه اهل‌بیت (ع) نور واحد هستند، اما امام جواد (ع) در میان ائمه اطهار (ع) به‌عنوان باب رزق و روزی شناخته می‌شوند و برای گشایش معیشت، دعای ویژه‌ای از ایشان نقل شده است.

وی افزود: امام جواد (ع) در تبیین حقیقت تقوا می‌فرمایند کسی که تابع هوای نفس باشد، در حقیقت با شیطان همراهی کرده است و مسیر سعادت دنیا و آخرت، فاصله گرفتن از نفس اماره و التزام عملی به تقواست.

امام جمعه موقت قزوین با اشاره به سالروز حماسه ۹ دی تصریح کرد: این روز یکی از روشن‌ترین جلوه‌های بصیرت ملت ایران در مواجهه با فتنه پیچیده نظام سلطه و عوامل داخلی آن بود و مردم استان قزوین نیز در این مقطع تاریخی نقش برجسته‌ای ایفا کردند.

حجت‌الاسلام خضری خاطرنشان کرد: مردم قزوین دو روز پیش از ۹ دی با حضور گسترده در سبزه‌میدان، پیشگامی خود را در دفاع از انقلاب نشان دادند؛ اقدامی که رهبر معظم انقلاب نیز بعدها از آن به‌عنوان پیشتازی برخی استان‌ها یاد کردند.

وی با تأکید بر اینکه ۹ دی تبلور ویژگی‌های اصیل انقلاب اسلامی بود، گفت: رهبر انقلاب فرموده‌اند پیروزی انقلاب زمانی رقم خورد که مردم احساس تکلیف کردند و در ۹ دی نیز همین احساس مسئولیت، بساط فتنه را برچید.

گرانی کالاهای اساسی؛ دغدغه امروز جامعه

امام جمعه موقت قزوین، گرانی به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی را از مهم‌ترین دغدغه‌های کنونی جامعه دانست و گفت: رهبر معظم انقلاب در دیدار شهریورماه با هیئت دولت، نسبت به خطر انحصار در واردات کالاهای اساسی هشدار داده و آن را عامل اخلال در بازار معرفی کردند.

وی با اشاره به نهاده‌های دامی اظهار کرد: امروز حدود ۹۵ درصد نهاده‌های مورد نیاز تولید گوشت مرغ و دام از خارج کشور تأمین می‌شود و تمرکز این واردات در دست تعداد محدودی شرکت، زمینه احتکار، شکل‌گیری بازار سیاه و نارضایتی دامداران را فراهم کرده است.

حجت‌الاسلام خضری ادامه داد: در بازار برنج نیز واردات با ارز ترجیحی انجام می‌شود، اما به‌دلیل احتکار در انبارها، کالا با چند برابر قیمت به دست مصرف‌کننده می‌رسد. در حوزه گوشت منجمد و روغن نیز انحصار واردات مانع رسیدن قیمت واقعی به مردم شده است.

وی اضافه کرد: اگرچه از نظر قانونی مسیر واردات برای همه باز است، اما نفوذ شبکه‌های انحصارگر در گمرک، نظام بانکی و برخی دستگاه‌های نظارتی، عملاً رقابت سالم را از فعالان اقتصادی سلب کرده است.

حضور مردم؛ راه عبور از انحصار داخلی و سلطه خارجی

امام جمعه موقت قزوین با اشاره به فلسفه انقلاب اسلامی تصریح کرد: امیرالمؤمنین (ع) در نهج‌البلاغه تأکید دارند که در برابر زیاده‌خواهی ظالمان و گرسنگی مظلومان سکوت نخواهند کرد و این نگاه، مبنای مبارزه انقلاب اسلامی با انحصار داخلی و سلطه خارجی است.

وی تأکید کرد: همان‌گونه که ملت ایران در برابر سلطه‌گران خارجی ایستادگی کرد، امروز نیز باید با همت ملی و اتحاد عمومی در برابر رانت‌خواران، انحصارگران و ویژه‌خواران داخلی ایستاد.

حجت‌الاسلام خضری با اشاره به فرمایش رهبر انقلاب مبنی بر اینکه «حضور مردم کلید حل مشکلات اقتصادی است»، گفت: دولت برای مقابله با انحصار نیازمند پشتوانه مردمی است و باید با ایجاد اراده ملی، مردم را به میدان اقتصاد آورد و دست شبکه‌های نفوذ را از گمرک، بانک و تجارت کوتاه کرد.

وی در پایان با اشاره به دستاوردهای مقاومت و جهاد، از جمله جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، خاطرنشان کرد: این ایستادگی موجب افزایش عزت و اقتدار ملی شد و نشان داد ملت ایران با تکیه بر توان داخلی و حضور مردم می‌تواند از پیچ‌های سخت تاریخی عبور کند.