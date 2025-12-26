به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید شجاع الدین ابطحی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه، ضمن اشاره به حماسه‌های مردمی ۹ دی ماه را روز بصیرت و یکی از ایام‌الله خواند که با اراده خداوند در برابر فتنه‌گرانی که به عاشورا اهانت کردند، شکل گرفت و منجر به کوبیده شدن دشمنان شد.

وی با مقایسه این رویداد با واقعه ۳ تیر ماه ۱۴۰۴، افزود: روز ۳ تیرنیز یوم‌اللهی بود که در آن رژیم صهیونیستی زیر ضربات کوبنده موشک‌های ایران قدرت مقابله نداشت و جمهوری اسلامی جنگ را تمام کرد.

امام جمعه فریدن وجه مشترک این دو رویداد را اراده و بصیرت مردم دانست و تأکید کرد: که مردم، علی‌رغم مشکلات در هر دو سال ۸۸ و ۱۴۰۴ یکپارچه پای نظام ایستادند و از ولایت و وطن دفاع کردند.

ابطحی همچنین نقش نیروهای مسلح و بسیج را مهم خواند و افزود: که این نیروها کوچک‌ترین هراسی از هیمنه دشمن ندارند و این اقتدار مدیون رهبری حکیمانه و مقتدرانه کل قوا، حضرت امام خامنه‌ای است که حتی دشمنان به بصیرت و قدرت ایشان اعتراف کرده‌اند چنانکه یکی از رهبران کره جنوبی، ایشان را «خدای جنگ» نامیده است.

وی با اشاره به ۱۰ دی ماه، سالروز ولادت امام جواد (ع) و تأسیس مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) در سال ۶۹ به فرمان رهبری، هدف این نهاد را نشر اسلام، قرآن و حمایت از شیعیان در جهان دانست و افزود: با وجود عظمتی که رهبر ما آفریده‌اند، سنی‌ها نیز در حال شیعه شدن هستند، چرا که مکتب اهل‌بیت هرچه به آخرالزمان نزدیک‌تر می‌شویم بیشتر تجلی پیدا می‌کند.

امام جمعه فریدن با اشاره به گرانی‌های افسارگسیخته اظهار کرد: که عده‌ای در کشور ما هر روز به ثروتشان افزوده می‌شود اما عموم مردم سفره‌هایشان کوچک شده و نمی‌توانند ضروریات زندگی را تأمین کنند.

وی با یادآوری فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر قابل حل بودن مشکلات، افزود که علت اصلی گرانی‌ها سو مدیریت است و تحریم تنها عامل نیست بلکه نفوذ مفسدان اقتصادی در بازار ارز موجب این وضعیت شده است.

ابطحی خواستار برخورد با مفسدان شد و اضافه کرد: همان‌گونه که امیرالمؤمنین (ع) فرموده‌اند، باید با مفسدان اقتصادی برخورد قاطع صورت گیرد. تا زمانی که مفسدان اقتصادی در مملکت ما احساس امنیت داشته باشند و هر طور دوست دارند واردات و قیمت‌گذاری کنند، وضعیت بهتر از این نخواهد بود و باید مدیریت قاطع باشد تا با این افراد برخورد شود.

امام جمعه فریدن در تکمیل سخنان خود، به تحولات اخیر در حوزه بهداشت و درمان شهرستان نیز اشاره کرد و راه اندازی بخش سونوگرافی ویژه بانوان در درمانگاه بیمارستان شهید رجایی را مایه خرسندی دانست و افزود: که این اقدام به طور مستقیم به تسهیل رفت و آمد بانوان برای انجام سونوگرافی به دیگر شهرها کمک می‌کند.

وی در همین راستا از زحمات رئیس بیمارستان تشکر کرد و تأکید نمود: اگر مدیری بخواهد کار کند، قطعاً می‌تواند.

ابطحی همچنین تأکید کرد: که رئیس بیمارستان با فعالیت‌هایی که داشته‌اند، موفق به ارتقا درجه بیمارستان به درجه ۱ شده‌اند که این دستاورد نشان‌دهنده توانمندی مدیریت فعال در این بخش است.