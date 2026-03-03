به گزارش خبرنگار مهر ، در پی شهادت رهبر فقید نشستی با حضور معتمدین، متنفذین، افراد تاثیرگذار و نمایندگان اقشار مختلف شهرستان فریدن برگزار شد.

این نشست با هدف بررسی وضعیت کنونی، ارائه راهکارها و تقویت وحدت و انسجام مردمی در این شرایط حساس برگزار شد.

در این نشست بهرام خواجه سعیدی ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت رهبر معظم ایران اسلامی اظهار کرد: ما در آستانه جنگ منطقه‌ای قرار داریم و این همان چیزی است که حضرت آقا پیش‌بینی کرده بودند.

وی افزود: حضرت آقا با پیش بینی این شرایط مسیر را برای ما مشخص و ما از نیل عبور داده بود و این جنگ تا نابودی دشمن ادامه خواهد داشت.

فرماندار فریدن از مردم این شهرستان خواست تا اتحاد و همدلی خود را قوی‌تر از قبل حفظ کنند.

وی در ادامه سخنان خود تاکید کرد: در زمینه خوراک، دارو و کالاهای اساسی مشکل و کمبودی وجود ندارد. وی اظهار کرد : که به دلیل پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته بهترین وضعیت را در این زمینه‌ها داریم و از خانواده‌ها خواست تا از احتکار خانگی خودداری کنند.

فرماندار فریدن در پایان سخنان خود به درخواست مذاکره آمریکا اشاره کرد و گفت : آمریکا به دنبال مذاکره است اما باید بداند که ما تا آخر ایستاده‌ایم و تا نابودی دشمن ادامه خواهیم داد.

همچنین در این نشست امام جمعه فریدن گفت: امروز قلم و بیان جهاد است و جهاد فقط جنگ با اسلحه نیست .

سید شجاع الدین ابطحی در پی شهادت رهبر فقید، این واقعه را امتحان الهی و فقدان یکی از بزرگترین سرمایه‌های کشور و نایب امام زمان خواند.

وی با اشاره به گستردگی محبت رهبر در منطقه، عزاداری عمومی مردم را فرصتی برای سلب موقعیت از ضد انقلابها دانست و حفظ اتحاد را وظیفه اصلی در این برهه حساس برشمرد.

امام جمعه فریدن با استناد به حادثه کربلا، بر اهمیت اقدام به‌موقع تأکید کرد و گفت: کسانی که در زمان حیات امام حسین در خواب غفلت بودند و پس از شهادت قیام کردند، نامی در تاریخ ندارند .

وی جهاد کنونی را فراتر از سلاح دانست و افزود: قدم، قلم و بیان هر فرد سلاح است باید خود را برای توجیه گمراهان آماده کنیم و آرامش خود را حفظ نماییم.ابطحی همچنین بر ضرورت صبر فردی و اجتماعی تأکید کرد.

فرمانده سپاه ناحیه فریدن نیز در این نشست اظهار کرد : این سوگ بزرگ باید به حماسه بزرگی تبدیل شود و اتحاد و همدلی مردم باید ادامه داشته باشد. شهید عزادار نمی‌خواهد، شهید رهرو میخواهد، به قول فرمایش رهبر شهید مان که فرمودند دشمن مخالف دین ودانش شماست . این جنگ و حمله وحشیانه اگر ادامه دار باشد ما برای جنگ طولانی آماده هستیم و نیروهای امنیتی با قوت ایستاده اند و حتما پیروز خواهیم شد و به فرموده رهبر نماز را در بیت المقدس خواهیم خواند.

ما ایران اسلامی تنها ایستاده ایم وهیچ چیزی از هیچ‌کشوری نگرفتیم و متکی بر دانش خود هستیم

وی ضمن تشکر از مردم فریدن گفت: دوستان خود را در فضای مجازی توجیه کنید . دشمن رنگ قرمز و آبی را از هم جدا نمی‌کند همه را باهم میزند . مراقبت کنید در فضای مجازی دچار اشتباه نشوید . اتحاد مقدس ما رمز عبور از بحران است، حضور شما قدرتمندتر از موشک است و حملات ایران روز به روز شدیدتر است شاید خساراتی وارد شود اما تا شکست دشمن ادامه خواهیم داد مراقبت کنید در عملیات روانی دشمن سوار موج نشود .