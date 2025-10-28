به گزارش خبرنگار مهر، اکبر صالحی ظهر سه شنبه در جریان سفر کاری خود به شهرستان فریدن اظهار کرد: امنیت همانند هواست، همه مردم به آن نیازمندند و هیچ شهروندی نباید احساس کند خارج از پوشش خدمات امنیتی و انتظامی استان قرار دارد.
وی با بیان اینکه امنیت پایدار بدون حضور و مشارکت مردم ممکن نیست افزود: امنیت مردم و امنیت نظام دو روی یک سکهاند نظام با حمایت ملت پایدار میماند و حکومت وظیفه دارد بستر امنیت را برای همه فراهم سازد.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان دومین محور راهبردی معاونت خود را پیشگیری از تبدیل مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به بحرانهای امنیتی اعلام کرد و گفت: بیتوجهی به مطالبات عمومی و انباشت نارضایتیها هزینههای سنگینی بر کشور تحمیل میکند. ما باید مشکلات را در مرحله اولیه شناسایی و در بستر گفتگو و اقدام نرم حل کنیم تا نیازی به برخورد سخت نباشد.
وی تأکید کرد که رویکرد جدید امنیت فراگیر و مردمبنیان است و هدف ایجاد آرامش و اعتماد در همه سطوح جامعه است.
صالحی با حضور در نشست شورای اداری شهرستان آخرین وضعیت امنیتی منطقه و راهکارهای ارتقای نظم و هماهنگی بین دستگاهها مورد بررسی قرار داد و همچنین کمیسیونهای تخصصی استانی با حضور مدیران کل و دبیران کمیسیونهای مرتبط در فرمانداری تشکیل شد تا مسائل امنیتی، اجتماعی و اجرایی شهرستان بهصورت تخصصی بررسی شود.
همچنین معاون استاندار به مناسبت روز پرستار با رئیس و جمعی از پرستاران بیمارستان شهید رجایی داران دیدار کرد و ضمن قدردانی از خدمات این قشر زحمتکش، از آنان تجلیل نمود. وی در حاشیه این دیدار نیز از طرحهای توسعه بیمارستان و پروژه بانک خون شهرستان بازدید کرد.
صالحی با حجت الاسلام ابطحی امام جمعه فریدن دیدار کرد. امام جمعه در این دیدار ضمن تقدیر از حضور معاون استاندار، امنیت را زیربنای پیشرفت و آسایش جامعه دانست و گفت: اگر امنیت نباشد آسایش معنا ندارد حتی اگر جامعه غرق در ثروت باشد.
ابطحی با اشاره به ناترازیهای موجود در حوزههای اقتصادی و اجتماعی خواستار اصلاح ساختارهای بانکی و حمایت از اقشار آسیبپذیر شد تا از تبدیل مطالبات مردمی به مسائل امنیتی جلوگیری شود.
وی افزود: امنیت نرم یعنی حل مسئله پیش از آنکه به بحران تبدیل شود مدیران باید با نگاه جهادی و انقلابی، به دور از انفعال و بروکراسی، نتیجهگرا عمل کنند.
امام جمعه همچنین تأکید کرد برخی از مشکلات از سختگیریهای غیرضروری در سیستم بانکی ناشی میشود که بر زندگی جوانان و روند ازدواج و اشتغال اثر منفی میگذارد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه پدافند غیرعامل در شهرستان گفت: با محوریت مساجد، امکانات لازم برای مقابله با بحرانها و مدیریت شرایط اضطراری فراهم شده است.
معاون استاندار از نگاه کارشناسانه و دغدغهمندی امام جمعه فریدن قدردانی کرد و گفت: نظرات ایشان در حوزه امنیت اجتماعی و مسائل مردم، در برنامهریزیهای آینده شورای تأمین استان مد نظر قرار خواهد گرفت.
نظر شما