به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار امیرعباس امری صبح چهارشنبه در مراسم جشن بزرگ و باشکوه میلاد کوثر که به مناسبت میلاد فرخنده دختر نبی مکرم اسلام (ص) حضرت فاطمه زهرا (س) در شهرستان بانه برگزار شد، اظهار کرد: اسوه‌های دین اسلام باید الگوی اخلاقی قرار گیرد تا شاهد تحکیم بنیان خانواده و رشد بیش از پیش جایگاه بانوان در جامعه باشیم.

وی با اشاره به حیا و عفت زن مسلمان و الگو برداری از دختر نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا (س) افزود: نقش مادران در ایجاد جامعه‌ای سالم به خوبی احساس می‌شود و امروزه وجود مشکلات جامعه کنونی غرب به دلیل نبود حیا و عفت در جامعه است.

وی اضافه کرد: شهر بانه به اختیاردینی‌ها مشهور است و بانوان عفیف، پاکدامن و پاک‌سرشت در این شهر پرورش یافته‌اند و ما به داشتن همچنین زنان، مادران و همسرانی افتخار می‌کنیم.

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان بانه گفت: امروز نقش مادران فلسطینی در تربیت فرزندان مجاهد به خوبی احساس می‌شود و همین حس باعث پیروزی جبهه مقاومت در برابر ارتش اسرائیل شده است.

فاطمه زهرا گل محمدی و سیمای نورانی زنان است

امام جمعه موقت شهر بانه نیز در این مراسم ضمن تبریک میلاد بزرگترین بانوی دو عالم فاطمه زهرا و مصادف بودن میلاد امام خمینی و همچنین سالگرد شهادت سردار دل‌ها با اشاره به آیات و احادیث در خصوص نیکی با پدر و مادر و بویژه مادر مطالبی بیان داشت و اظهار کرد: فاطمه زهرا گل محمدی و سیمای نورانی زنان است.

ماموستا ملأ جمال کریمی افزود: امیرالمؤمنین فرمودند از حضرت عایشه (رض) سوال شده پیامبر (ص) چه کسی را در این دنیا بیشتر از همه دوست داشتند فرمودند؛ حضرت فاطمه محبوبترین فرد نزد رسول الله (ص) بود.

وی همچنین شأن و مقام زن در اسلام و انقلاب اسلامی را تمجید کرد و افزود: به برکت اسلام و انقلاب اسلامی، زنان که در جاهلیت قبل از اسلام زنده به گور می‌شدند برعکس در حکومت رسول اکرم و امروز در ایران اسلامی تفاوتی میان زن و مرد نیست بجز آن برتری که‌ویژه است و آن تقواست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به خدمات نظام و دولت اشاره کرد و مردم را به شرکت در انتخابات پیش رو دعوت کرد و گفت: دشمن امروز می‌خواهد مردم را نسبت به شرکت در انتخابات مأیوس کند اما مردم ما می‌دانند؛ دشمن هیچگاه مصلحت و آسایش ما را نخواسته و باید به مطالبات رهبری و مسؤولان خدوم لبیک گفت.

در ادامه این مراسم دانش آموزان به اجرای سرود در مدح مادر پرداختند و از جمعی از بانوان نمونه شهرستان تجلیل شد.