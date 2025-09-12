سنت حسنه وقف در جامعه احیا شود

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا جمال کریمی در خطبههای نماز جمعه این هفته در مسجد جامع بانه، با اشاره به اهمیت وقف در فرهنگ اسلامی، اظهار کرد: وقف صدقهای جاری است که آثار و برکات آن نهتنها در دنیا بلکه تا روز قیامت باقی میماند.
وی با اشاره به سیره پیامبر اسلام (ص) و صحابه، افزود: نخستین نمونههای وقف در تاریخ اسلام به دوران پیامبر اکرم (ص) و مسجدالنبی بازمیگردد، جایی که صحابهای چون عمر بن خطاب، ابوطلحه، و عثمان بن عفان اموال ارزشمند خود را در راه خدا وقف کردند.
امام جمعه بانه با تأکید بر اینکه وقف ریشه در آموزههای شریعت اسلامی دارد، تصریح کرد: بر اساس فتوای امام شافعی، صدقه جاریه از برترین اعمال انسان مؤمن است و تأثیرات آن در رشد علمی، بهداشت، آموزش و رفع نیاز محرومان نقش مهمی ایفا میکند.
وی با اشاره به شرایط امروز جامعه، یادآور شد: امروز هم نیاز مبرمی به احیای این سنت حسنه داریم و میتوان با وقف زمین یا امکانات برای احداث بیمارستان، مدرسه یا خوابگاههای دانشجویی، گام مؤثری در راستای کمک به نیازمندان برداشت.
ماموستا کریمی از کمکهای صورتگرفته در آستانه بازگشایی مدارس نیز تقدیر کرد و گفت: کمیته امداد امام خمینی (ره) تاکنون خدمات خوبی از جمله تأمین لوازمالتحریر و حمایت از دانشآموزان به جامعه هدف تحت پوشش ارائه داده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حوادث غزه، از جهان اسلام خواست تا در برابر جنایات رژیم صهیونیستی و حامیان غربیاش، از جمله آمریکا، موضعی واحد و قاطع اتخاذ کنند.
وی گفت: مردم مظلوم فلسطین نیازمند دعای خیر، اتحاد و حمایت عملی امت اسلامی هستند.
خطیب جمعه بانه همچنین خواستار رسیدگی به مشکلات مردمی شد و از مسئولان محلی خواست تا با تشکیل میز خدمت در مساجد، پاسخگوی مشکلات مالیاتی، معیشتی و اجتماعی مردم باشند.
