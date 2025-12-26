به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل نرسی در بین نمازگزاران گرگان با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف گاز، اظهار کرد: صرفه‌جویی گاز تنها به کاهش مبلغ قبض خانوار محدود نمی‌شود، بلکه آثار کلان اقتصادی و تولیدی برای کشور به همراه دارد.

وی با بیان مثالی افزود: یک بخاری خانگی در ماه بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ مترمکعب گاز مصرف می‌کند که هزینه آن برای خانوار حدود ۱۰۰ هزار تومان است، اما همین میزان گاز اگر به پتروشیمی‌ها اختصاص یابد، قابلیت تبدیل به یک تن محصول شیمیایی با ارزش صادراتی حدود ۴۵ میلیون تومان را دارد.

مدیرعامل شرکت گاز گلستان ادامه داد: در هفته‌های اخیر و به‌دلیل برودت هوا، گاز بسیاری از نیروگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی در بیش از ۲۰ استان کشور قطع شد که خسارت اقتصادی قابل توجهی به همراه داشت، در حالی‌که اگر مردم تنها ۱۰ درصد در مصرف گاز صرفه‌جویی می‌کردند، بخش مهمی از تولید کشور حفظ می‌شد.

نرسی با اشاره به سهم بالای گاز در سبد انرژی کشور گفت: هم‌اکنون ۷۶ درصد انرژی کشور و حدود ۷۲ درصد انرژی استان گلستان از طریق گاز تأمین می‌شود و صنایع بزرگی مانند سیمان، آجر، گلخانه‌ها، مرغداری‌ها و نیروگاه‌ها به این منبع وابسته‌اند. کاهش مصرف خانگی مستقیماً به افزایش تولید و ارزآوری منجر خواهد شد.

وی با معرفی پویش ۱۰ درصدی صرفه‌جویی گاز افزود: این پویش با هدف تشویق مردم به مدیریت مصرف راه‌اندازی شده و علاوه بر جوایز کم‌مصرف، بخشی از عوائد آن صرف امور خیرخواهانه از جمله حمایت از کودکان معلول و توسعه فضای سبز می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز گلستان تأکید کرد: اگر تنها ۱۰۰ هزار نفر در استان گلستان به این پویش بپیوندند، امکان تأمین کامل نیاز کودکان معلول استان فراهم خواهد شد و این موضوع نشان می‌دهد صرفه‌جویی یک اقدام جمعی و جهادی برای کمک به تولید و جامعه است.

نرسی در بخش پایانی سخنان خود با هشدار درباره ایمنی مصرف گاز گفت: بیشترین حوادث گازسوز ناشی از دو عامل اصلی، یعنی نقص دودکش و نشت گاز است. سرد بودن دودکش نشانه خطر جدی مسمومیت است و نشت گاز حتی در حد یک درصد می‌تواند خانه را در مدت کوتاهی به آستانه انفجار برساند.

وی از شهروندان خواست با بررسی مستمر دودکش‌ها و شیلنگ‌ها، هرگونه نشتی را جدی بگیرند تا با رعایت اصول ایمنی، سلامت جان خود و خانواده‌شان حفظ شود.