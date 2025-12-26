انفجار کپسول گاز در اغذیه فروشی با ۱۱ نفر مصدوم در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر خوانچه مهر در خصوص این خبر گفت: مقارن ۲۲:۳۵ چهارم دی ماه جاری طی تماس با واحد ارتباطات این مرکز مبنی بر وقوع انفجار در خیابان حافظ (بازار شب) با توجه به حجم تردد در ساعت زمانی تماس، سریعاً ۳ دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های ساحلی، بلوار ۱۲ فروردین، اسلام آباد بندرعباس به محل اعلام شده اعزام شدند.

وی افزود: پس از حضور کارشناسان در محل فوریت، ارزیابی اولیه و بررسی علت حادثه توسط نیروهای آتش نشانی مشخص شد علت انفجار نشت سیلندر گاز در مغازه اغذیه فروشی بوده که مصدومان پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه، با حال عمومی مساعد جهت بررسی بیشتر توسط آمبولانس‌های حاضر در محل به بیمارستان شهید محمدی منتقل شدند.

خوانچه مهر در پایان با بیان اینکه «ایمنی، مقدم برکار» تاکید کرد: واحدهای صنفی موظفند قبل از شروع فعالیت، از سلامت کامل تجهیزات پخت و پز اطمینان یابند و در صورت مشاهده کوچک‌ترین نشتی گاز، فوراً نسبت به رفع آن اقدام کنند تا از بروز خسارات جانی و مالی جلوگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: در این حادثه ۱۱ تن مصدوم شدند.