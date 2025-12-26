رحیمی: حماسه ۹ دی جلوه بصیرت ملت و پیروزی جبهه حق بر فتنه بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جعفر رحیمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ساوه، با سفارش به تقوای الهی، به روایاتی از امام جواد (ع) اشاره کرد و اظهار کرد: دین مایه عزت، علم گنج و سکوت نور است و بدعت‌ها و طمع از مهم‌ترین عوامل آسیب‌زننده به دین و جامعه به شمار می‌روند.

وی افزود: اصلاح جامعه در گرو اصلاح کارگزاران و توجه به دعا و معنویت است و بدون این مؤلفه‌ها، سلامت اجتماعی محقق نخواهد شد.

امام جمعه ساوه با تأکید بر حفظ حرمت و آبروی مؤمنان گفت: خداوند با صفت ستارالعیوبی، عیوب بندگان را می‌پوشاند و اسلام مسلمانان را به زندگی عزتمندانه و پرهیز از هتک حرمت یکدیگر دعوت کرده است، اگر جاهلان سکوت کنند، بسیاری از اختلافات و تنش‌ها در جامعه شکل نخواهد گرفت.

حجت‌الاسلام رحیمی با استناد به فرمایشات امام جواد (ع) اظهار کرد: هرکس به سخن گوینده‌ای گوش فرا دهد، در حقیقت او را عبادت کرده است و از این رو انتخاب آگاهانه منابع فکری و رسانه‌ای نقش مهمی در حفظ سلامت فکری جامعه دارد.

وی با اشاره به سالروز حماسه ۹ دی ۱۳۸۸، این روز را نماد بصیرت، حضور آگاهانه مردم و تجدید بیعت ملت ایران با نظام اسلامی، ولایت فقیه و آرمان‌های امام راحل و رهبر معظم انقلاب دانست و افزود: ۹ دی روز خروش ملت ایران در برابر هتک حرمت مقدسات و قانون‌شکنی برخی جریان‌ها بود.

امام جمعه ساوه تصریح کرد: مردم ایران در این روز نشان دادند که در شرایط فتنه، با بصیرت راه حق را تشخیص می‌دهند و از ولایت فقیه فاصله نمی‌گیرند.

وی با اشاره به بیانات امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) در نهج‌البلاغه، قانون‌گرایی، تبعیت از علما و حمایت از رهبری دینی را از مهم‌ترین راه‌های نجات از فتنه‌ها عنوان کرد و گفت: عبور از قانون، بی‌توجهی به نصیحت خیرخواهان و خودمحوری از عوامل اصلی سقوط سران فتنه در سال ۱۳۸۸ بود.

حجت‌الاسلام رحیمی همچنین به تدابیر سه‌گانه رهبر معظم انقلاب در مدیریت فتنه ۸۸ اشاره کرد و افزود: مدارا و جذب حداکثری، ایستادگی بر حقوق ملت و نظام اسلامی و روشنگری و بصیرت‌بخشی عمومی، محورهای اصلی مدیریت حکیمانه رهبر انقلاب در آن مقطع حساس بود.

وی با مقایسه حماسه ۹ دی ۱۳۸۸ و سوم تیر ۱۴۰۴، این دو رویداد را «یوم‌الله» هایی دانست و گفت: این رویدادها جلوه‌ای از اراده الهی در حرکت آگاهانه مردم ایران بودند و هر دو نماد شکست پروژه‌های دشمن برای بی‌ثبات‌سازی کشور، نقش محوری مردم، اقتدار نیروهای مسلح و رهبری حکیمانه انقلاب اسلامی به شمار می‌روند.

امام جمعه ساوه تصریح کرد: این یوم‌الله‌ها به‌عنوان نقاط درخشان تاریخ انقلاب اسلامی، چراغ راه آینده ملت ایران در مقابله با توطئه‌های دشمنان هستند.