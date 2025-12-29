سردار نقدی: حماسه ۹ دی تجلی قدرت الهی و بصیرت ملت ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی پیش از ظهر دوشنبه در آئین بزرگداشت روز بصیرت و بیداری که در مسجد انقلاب ساوه برگزار شد، با اشاره به اهمیت این روز در تاریخ انقلاب اسلامی اظهار کرد: بیتردید بر همگان اثبات شده که به واسطه تجلی قدرت خدا و اعجاز الهی این ملت با بینش، بصیرت و موقعیتشناسی مثالزدنی توانسته در لحظات حساس تاریخی متحد و منسجم عمل کند و هیچ جای تاریخ ایران نمونهای مشابه حماسه ۹ دی ندارد.
وی افزود: مردم با همراهی سران و نامداران انقلاب، سالها در مسیر صحیح حرکت کردهاند و این استمرار موجب شد که حتی در مواجهه با فتنهها، نظام اسلامی با امانتداری کامل از آرای مردم صیانت کند.
مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه حماسه ۹ دی تجلی قدرت الهی و بصیرت ملت ایران بود، گفت: اختلاف چند میلیون رأی در یک انتخابات و اختلاف هفت دهم درصد در انتخابات دیگر هرگز خللی در پایبندی ملت به نظام ایجاد نکرد.
سردار نقدی درباره فتنه ۸۸ اظهار کرد: فتنه ۸۸ خطرناکترین حادثه علیه انقلاب اسلامی بود چرا که برخلاف تهدیدهای خارجی یا گروههای بیدین، از درون انقلاب و توسط کسانی که سالها سابقه انقلابی داشتند، شکل گرفت، این فتنه خطرناکتر از فتنههای قومی یا جریانهای کمونیستی بود، زیرا از عناصر داخلی انقلاب برخاست.
وی ادامه داد: ملت ایران با حضور به هنگام خود در ۹ دی نشان داد که فریب جریانهای داخلی فتنهگر را نمیخورد و اجازه نخواهد داد انقلاب اسلامی به دست افراد فاسد، سلطنتطلب یا جریانهایی که سابقه تاریک تاریخی دارند، آسیب ببیند، این ملت با اخلاص، فداکاری و حتی نثار خون خود، مسیر انقلاب را حفظ کرده است.
سردار نقدی با اشاره به تهدیدات خارجی و جریانهای معاند افزود: در حالی که دشمنان خارجی، مانند رژیم صهیونیستی، مورد تنفر ملتهای جهان هستند، تهدید واقعی برای انقلاب از درون و با شبیهسازی انقلاب و سوءاستفاده از شعارها و نمادهای انقلابی ایجاد شد.
وی اظهار کرد: یادآوری ایامالله و مناسبتهای دینی، از جمله ولادت امام جواد (ع)، یادآور اهمیت بصیرت و موقعیتشناسی است، این آموزهها راهنمای ملت برای حفظ انقلاب و جلوگیری از نفوذ و تحریف مسیر انقلاب هستند.
مسائل اقتصادی و تهدیدات رسانهای
سردار نقدی با اشاره به مسائل اقتصادی و تهدیدات رسانهای گفت: بیتردید چنانچه اکنون برخی نسخههای انقلاب در عرصه اقتصادی بهطور کامل اجرا نشده است، یادبود و بزرگداشت این روزها برای زنده نگه داشتن همان منش، مرام و روحیهای است که شما مردم در آن روز به خرج دادید، شما در آن روز عظمت آفریدید و دنیا را خیره کردید.
وی افزود: مشکل اقتصاد را بهانه میکنند و میگویند انقلاب را تعطیل کنید، اما امروز هم چشم دشمنان به همین مسائل است و میبینند چه ضربه سنگینی به آنها وارد شده است.
دستاوردها و شکست دشمن
سردار نقدی ادامه داد: اکنون رژیم صهیونیستی شاهد شکست و ذوب شدن توان خود است و میبیند که تلاشهایش بیثمر بوده است، در پیام اخیر به اجلاس دانشجویان مسلمان در اروپا و آمریکا نیز تأکید شد که منزلت ایران به شدت افزایش یافته و در مقابل، شاهد ریزش صهیونیستها، فرار بزرگ و مهاجرت معکوس هستیم.
وی افزود: افرادی که نزدیک به یک قرن تلاش کردند تا جمعیت فلسطین اشغالی را با جمعیت بومی آن برابر کنند و اقدامات اطلاعاتی و سرمایهگذاریهای کلان انجام دادند، اکنون نتیجه کار خود را میبینند.
وی تصریح کرد: این ملت با حضور، بصیرت و مقاومت خود، اجازه نداد اهداف دشمن محقق شود و امنیت، عزت و استقلال خود را حفظ کرد.
سردار نقدی با تأکید بر اهمیت بیداری و بصیرت ملت گفت: حضرت امام (ره) فرمودند که با امید و کلک دشمن نباید تسلیم شد، بلکه ملت باید هوشیار باشد. نهم دی، روز احیای هوشیاری، بصیرت و خردمندی ملت ایران است.
وی افزود: باید همواره حواس خود را جمع کنیم و بدانیم که دشمن امیدی به موفقیت در اقدامات نظامی ندارد و تلاشهای اقتصادی و فرهنگی او نیز بدون حضور و بصیرت ملت بیثمر است، دشمنان اکنون میگویند اگر میخواهید اقتصادتان به راه بیفتد، دست از انقلابیگری بردارید.
وی ادامه داد: این خائنانهترین حرف است، اشکالات اقتصادی به دلیل عدم اجرای فرمولهای اقتصاد مقاومتی و انقلابی ایجاد شده است.
سردار نقدی گفت: ملت ایران با حضور مستمر، هوشیاری، بصیرت و مقاومت خود در حوادث مختلف نشان داد که هیچ جریان داخلی و خارجی نمیتواند انقلاب را منحرف کند.
سردار نقدی تصریح کرد: این ملت با ایمان، اخلاص و فداکاری، مسیر انقلاب را حفظ کرده و اجازه نخواهد داد دستاوردهای بزرگ انقلاب، به دست افراد فاسد یا جریانهای مخالف داخلی و خارجی از بین برود.
