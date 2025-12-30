امام جمعه ساوه: روز ۹ دی امت با امامت پیمان دوباره بست

حجت الاسلام جعفر رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: حماسه ۹ دی نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی است که در آن مردم با آگاهی و هوشیاری در برابر فتنههای دشمنان ایستادند و نشان دادند صدای حق را از صدای باطل میتوان تشخیص داد.
وی با اشاره به اینکه ایام فتنه زمان غلبه صدای اختلاف و آشوب است، افزود: صدایی که مردم را به اختلاف و بینظمی دعوت میکند، صدای شیطان است و باید از آن پرهیز کرد.
امام جمعه ساوه نقش رسانهها در حوادث فتنه را مهم دانست و تصریح کرد: حقیقت محدود به رسانهای خاص نیست و آنچه در تلویزیون یا فضای مجازی شنیده میشود، در فضای حقیقی اثرگذار است مهم آن است که بدانیم سخن چه کسی را میشنویم.
حجت الاسلام رحیمی ادامه داد: آنچه پیش از ۹ دی رخ داد، نتیجه دعوتهای شیطانی بود اما در این روز مردم با حضور پرشور خود جهل و جاهلیت را زدودند و وفاداریشان به نظام امامت و انقلاب را به نمایش گذاشتند.
امام جمعه ساوه گفت: در حماسه ۹ دی، ملت ایران با حضور میلیونی و آگاهانه خود نشان دادند که پیوندشان با امامت و انقلاب، پیمانی شکستناپذیر است و صدای حق بر فتنه غلبه کرد همچنین
وفاداری مردم به آرمانهای اهلبیت و نظام اسلامی در تاریخ ماندگار شد.
وی با استناد به خطبههای ۱۶۸ و ۱۶۹ نهجالبلاغه بیان کرد: امیرالمؤمنین (ع) تأکید دارند که نظام امامت زمانی پایدار میماند که مردم با امام خود پیوند داشته باشند و اجازه دهند امام در جایگاه حقیقی خود قرار گیرد که حماسه ۹ دی مصداق بارز این پیوند بود.
امام جمعه ساوه گفت: راه نجات از فتنهها تنها در تقوا، دینمداری، قرآنمحوری و باور به اهلبیت (ع) است و اگر جامعه به سخن خدا و اهلبیت گوش فرا دهد، بیتردید از هر فتنهای در امان خواهد ماند.
