ابراهیمی: مجلس با ابزارهای قانونی به مهار تورم و کمک به دولت ورود کند

به گزارش خبرنگارمهر، حجت‌الاسلام حسین ابراهیمی در خطبه‌های عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته زرندیه با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و فشارهای معیشتی بر مردم، گفت- ایفای نقش فعال‌تر مجلس شورای اسلامی در کمک به دولت برای کنترل تورم ضروری است.

وی با بیان اینکه حمایت از دولت همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است، اظهار کرد: این حمایت به هیچ عنوان به معنای چشم‌پوشی از وظایف قانونی سایر قوا نیست و هر یک از ارکان نظام باید مسئولیت‌های خود را به‌درستی انجام دهند.

امام جمعه زرندیه با اشاره به وضعیت نابسامان اقتصادی و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها گفت: تورم افسارگسیخته زندگی مردم را با مشکلات جدی مواجه کرده و فشار زیادی بر اقشار مختلف جامعه وارد شده است از این رو کمک مجلس شورای اسلامی به دولت در این مقطع زمانی، بیش از گذشته ضروری و فوری احساس می‌شود.

حجت الاسلام ابراهیمی با تأکید بر نیت خدمت‌رسانی رئیس‌جمهور به مردم افزود: رئیس جمهوری بدون تردید دغدغه خدمت به مردم را دارند، اما ممکن است در تغییر ترکیب دولت یا اصلاح برخی رویه‌ها با ملاحظاتی روبه‌رو باشند، در چنین شرایطی، مجلس شورای اسلامی باید با استفاده از ابزارهای قانونی خود از جمله سوال، تذکر و حتی استیضاح، به کمک دولت بیاید تا مسیر اصلاح امور هموار شود.

وی تصریح کرد: استفاده از ابزارهای نظارتی مجلس نه تنها تقابل با دولت نیست، بلکه اقدامی در راستای تقویت عملکرد قوه مجریه و پاسخ‌گویی بهتر به مطالبات مردم به شمار می‌رود.

خطیب جمعه زرندیه همچنین با اشاره به اهمیت نقش مردم در پایداری نظام جمهوری اسلامی گفت: قوام و استحکام این نظام، همانند هر نظام مردم‌سالار دیگری، وابسته به حضور و مشارکت مردم است و بی‌توجهی به معیشت و مشکلات اقتصادی آنان می‌تواند این سرمایه اجتماعی را تضعیف کند.

حجت الاسلام براهیمی اظهار کرد: حضور آگاهانه مردم در صحنه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی، مهم‌ترین عامل قدرت کشور در برابر فشارها و زورگویی‌های نظام‌های استکباری به‌ویژه آمریکا است و هرچه رضایت عمومی افزایش یابد، توان ایستادگی جمهوری اسلامی در برابر دشمنان نیز بیشتر خواهد شد.

وی تصریح کرد: مسئولان در همه قوا باید با هم‌افزایی، همدلی و عمل به وظایف قانونی خود، برای کاهش فشارهای اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم تلاش کنند.