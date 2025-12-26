غیرحضوری شدن مدارس ابتدایی شهرهای قم، جعفریه و قنوات

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوا و با توجه به احتمال آلودگی هوا در روز آتی، تمامی مهدهای کودک، پیش دبستانیها و مدارس دوره اول و دوم ابتدایی در استان قم به جز شهرهای کهک، قاهان و دستجرد در دو نوبت صبح و بعدازظهر، در روز شنبه ۶ دیماه، غیرحضوری خواهد بود.
گفتنی است مدارس دوره اول و دوم دبیرستان، دانشگاهها، ادارات دولتی و بانکها در روز شنبه باز بوده و شامل این تعطیلی نمیشوند.
زنان باردار و کارکنان دارای بیماریهای زمینهای نیز میتوانند با نظر مدیران دستگاهها از دورکاری استفاده نمایند.
هماستانیهای محترم به ویژه گروههای حساس (کودکان و سالمندان، بیماران قلبی و ریوی و زنان باردار) باید در روز شنبه، توصیههای بهداشتی از جمله کاهش حضور و فعالیت در فضای باز و استفاده از ماسک را به صورت جدی رعایت کنند.
