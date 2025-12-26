به گزارش خبرنگار مهر، محسن مشتاقی جمعه شب در دیدار با مدیر عملیات عمومی خارگ، با تقدیر از تلاشها و اقدامات مؤثر این مجموعه، نقش عملیات عمومی را در ارائه خدمات به مردم جزیره خارگ مهم و اثرگذار دانست.
وی با اعلام آمادگی سپاه ثارالله برای همکاری و تعامل هرچه بیشتر با مجموعه عملیات عمومی خارگ اظهار کرد: سپاه همواره در کنار دستگاههای اجرایی و خدماترسان قرار دارد و آماده است در مسیر تحقق مطالبات مردم و تقویت ارزشهای بسیج و انقلاب اسلامی همکاری کند.
فرمانده سپاه ثارالله خارک با تأکید بر ضرورت همافزایی میان نهادها افزود: سپاه ثارالله در جزیره خارگ تلاش میکند در کنار عملیات عمومی، با تعامل سازنده و برنامهریزی مشترک، زمینه پیشرفت زیرساختی، فرهنگی و اجتماعی جزیره را فراهم سازد.
وی همچنین توجه به حوزه آموزش و نسل جوان را حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: تقویت بنیه علمی دانشآموزان، توسعه فعالیتهای فرهنگی و ترویج فرهنگ بسیج و انقلاب اسلامی از جمله اولویتهایی است که سپاه با جدیت دنبال میکند.
مشتاقی در پایان ابراز امیدواری کرد: حضور مدیر جوان و پرتلاش در مجموعه عملیات عمومی خارگ، همچون گذشته منجر به اقدامات نو، تلاش مضاعف و سرعت بیشتر در خدمترسانی به مردم جزیره مقاوم خارگ شده است.
نظر شما