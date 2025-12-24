راهداران جنوب کرمان در حمل و نقل و مدیریت ترافیک نقش حیاتی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اسماعیل جهانشاهی، ظهر چهارشنبه در جلسه آئین تجلیل از راهداران جنوب کرمان با اشاره به نقش مؤثر راهداران در جنگ هشت‌ساله و جنگ ۱۲ روزه، گفت: راهداران با گذشتن از آسایش خود، برای امنیت مردم تلاش کردند و امروز نیز با وجود بارندگی‌ها و شرایط سخت جوی، بدون ایجاد مشکلات ترافیکی، شایستگی و توانمندی خود را به‌خوبی نشان داده‌اند.

وی افزود: در دوران جنگ هشت‌ساله دفاع مقدس و همچنین در جنگ ۱۲ روزه اهمیت و جایگاه راهداری به‌خوبی ثابت شد و راهداران با گذشتن از آسایش و رفاه خود برای حفظ امنیت و آرامش مردم تلاش کردند و همواره در خط مقدم خدمت‌رسانی حضور داشتند.

جهانشاهی با اشاره به نقش کلیدی حمل‌ونقل اظهار داشت: حمل‌ونقل یکی از ارکان اساسی توسعه است و جنوب کرمان با برخورداری از ظرفیت عظیم کشاورزی نیازمند شبکه‌ای توانمند در حوزه حمل‌ونقل است چراکه تمامی محصولات کشاورزی این منطقه از طریق حمل‌ونقل جابه‌جا می‌شود و این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بی‌نظیر راهداران جنوب کرمان است.

وی افزود: راهداران جنوب کرمان در عمل ثابت کرده‌اند که از توانمندی و ظرفیت بالایی برخوردارند، به گونه‌ای که با وجود بیشترین میزان بارندگی و حتی بارش برف در منطقه شاهد عدم بروز مشکلات جدی ترافیکی بوده‌ایم.

وی بیان کرد: راهداران با تلاش شبانه‌روزی در شأن و لیاقت مردم این منطقه خدمت کرده‌اند تا هیچ‌گونه مشکلی برای شهروندان ایجاد نشود.

فرمانده قرارگاه پلیس جنوب کرمان با اشاره به مثلث ترافیک بیان کرد: رکن اصلی ترافیک آموزش است و در کنار آن مهندسی ترافیک که توسط راهداران انجام می‌شود نقش حیاتی دارد.

جهانشاهی، گفت: در حال حاضر آموزش ترافیک عمدتاً بین دو مجموعه راهداری و پلیس خلاصه شده در حالی که همه دستگاه‌ها باید در این زمینه پای کار بیایند.

وی با اشاره به اینکه انضباط ترافیکی به معنای شعور اجتماعی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد، تصریح کرد: اگر بخواهیم فرهنگ ترافیک را نهادینه کنیم باید مستقیماً به سراغ رانندگان برویم در غیر این صورت اقدام مؤثری انجام نداده‌ایم.

جهانشاهی، با تاکید بر اینکه آموزش ترافیک نیازمند کار مستمر، برنامه‌ریزی و عزم جدی است گفت: رانندگان و مدیران شرکت‌های حمل‌ونقل الفبای ترافیک هستند و اگر راننده به‌درستی آموزش ببیند می‌توان یک مجموعه منسجم و کارآمد ترافیکی ایجاد کرد.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه اجرای مقررات پلیس همواره در خدمت مردم است و پلیس و راهداری مکمل یکدیگرند، به گونه‌ای که اگر پلیس نباشد راهدار نمی‌تواند وظیفه خود را به‌درستی انجام دهد و اگر راهدار حضور نداشته باشد پلیس نیز قادر به انجام مأموریت‌های خود نخواهد بود.