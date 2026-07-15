آغاز طرح تشدید برخورد با تخلفات حادثه ساز در محورهای جنوب استان کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسماعیل جهانشاهی، گفت: طرح تشدید برخورد با تخلفات حادثه ساز در محورهای مواصلاتی شهرستان های کهنوج، قلعه گنج، رودبارجنوب و منوجان، با هدف کاهش تصادفات، ارتقای ایمنی جاده ها و برخورد قاطع با رانندگان متخلف به مدت ۱۲ روز در حال اجرا است.

وی افزود: در این طرح، خودروهایی که سرعت غیر مجاز و بحرانی در محورها داشته باشند، به صورت سیستمی توقیف و به مدت ۱۰ روز به پارکینگ منتقل خواهند شد.

رئیس پلیس راه جنوب استان کرمان ادامه داد: همچنین برخورد با خودروهای دارای چراغ های زنون و نورهای خیره کننده که از عوامل اصلی کاهش دید و بروز تصادفات در شب هستند، نیز از اولویت های اصلی این طرح می باشد.

جهانشاهی، افزود: در کنار اقدامات بازدارنده، برنامه های آموزشی نیز پیش بینی شده و با همکاری هلال احمر، اورژانس و آموزش و پرورش، دوره های آموزش کمک های اولیه برای دانش آموزان و رانندگان برگزار و راهداری نیز نسبت به شناسایی و رفع نقاط حادثه خیز در محورهای جنوب کرمان اقدام خواهد کرد.