سرهنگ جهانشاهی: پلیس آرامش و آسایش خود را فدای امنیت مردم کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اسماعیل جهانشاهی، شنبه شب در آئین تجلیل از کارکنان پلیس راه جنوب کرمان با گرامیداشت تلاش‌ها و زحمات شبانه‌روزی نیروهای پلیس راه، اظهار داشت: خدمت در پلیس راه خدمتی سخت، طاقت‌فرسا و مستمر است که در بسیاری از مواقع با خطرات جانی شرایط دشوار جوی و دوری از خانواده همراه است اما همکاران ما با روحیه‌ای جهادی در صحنه حاضر هستند.

وی با تأکید بر نقش مهم خانواده‌های کارکنان پلیس افزود: اگر صبر، همراهی و فداکاری خانواده‌های نیروهای پلیس راه نبود بی شک کارکنان قرارگاه نمی‌توانستند مأموریت‌های خود را با این سطح از تعهد و موفقیت انجام دهند.

جهانشاهی، اظهار داشت: خانواده‌ها شریک اصلی موفقیت پلیس هستند و باید قدردان این همراهی ارزشمند بود.

فرمانده قرارگاه پلیس راه جیرفت با اشاره به حوادث اخیر جوی در جنوب کرمان بیان کرد: طی چند روز بارندگی شدید و بارش برف در محورهای مواصلاتی تمامی نیروهای قرارگاه پلیس راه بدون تعطیلی و به‌صورت شبانه‌روزی در میدان حضور داشتند و با مدیریت ترافیک، امدادرسانی، بازگشایی مسیرها و کمک مستقیم به رانندگان و مسافران، اجازه ندادند خللی در تردد و امنیت جاده‌ها ایجاد شود.

جهانشاهی، افزود: حضور به‌موقع و مؤثر پلیس راه در شرایط بحرانی، نقش مهمی در کاهش تصادفات، پیشگیری از حوادث جاده‌ای و ایجاد آرامش روانی برای مردم داشته است و این مهم نتیجه تلاش جمعی تعهد سازمانی و احساس مسئولیت نیروهای پلیس است.

وی تصریح کرد: تقدیر از نیروهای پلیس تنها یک مراسم تشریفاتی نیست، بلکه کمترین کاری است که می‌توان برای پاسداشت تلاش‌های بی‌وقفه افرادی انجام داد که امنیت جاده‌ها و جان مردم را اولویت نخست خود قرار داده‌اند.