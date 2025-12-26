  1. استانها
  2. بوشهر
۵ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۳۱

دشتی‌زاده: همکاری نهادهای انقلابی عامل بهبود خدمت‌رسانی در خارگ است

دشتی‌زاده: همکاری نهادهای انقلابی عامل بهبود خدمت‌رسانی در خارگ است

خارگ- مدیر عملیات عمومی خارگ با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌ها، تعامل و همکاری با نهادهای انقلابی را عامل تسریع در خدمت‌رسانی به مردم این جزیره دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی‌زاده جمعه شب در نشست با فرمانده سپاه ثارالله خارگ، اظهار کرد: عملیات عمومی خارگ همواره تلاش کرده است با رویکردی جهادی و مردمی، در مسیر پاسخگویی به مطالبات شهروندان و ارتقای کیفیت خدمات عمومی گام بردارد.

وی با قدردانی از نگاه حمایتی و همراهی سپاه ثارالله افزود: همکاری و تعامل با نهادهای انقلابی به‌ویژه سپاه، ظرفیت ارزشمندی برای پیشبرد اهداف عمرانی، فرهنگی و اجتماعی در جزیره خارگ است و این هم‌افزایی می‌تواند نقش مؤثری در حل مسائل و چالش‌های پیش‌روی مردم داشته باشد.

مدیر عملیات عمومی خارگ با اشاره به اهمیت توسعه متوازن تصریح کرد: توجه همزمان به زیرساخت‌های عمرانی، فرهنگی و اجتماعی از اولویت‌های این مجموعه است و در این مسیر، بهره‌گیری از توان و ظرفیت نهادهای مختلف در دستور کار قرار دارد.

دشتی‌زاده در پایان با اشاره به جایگاه ویژه جزیره خارگ گفت: خدمت‌رسانی صادقانه و مؤثر به مردم این جزیره مقاوم، نیازمند تلاش مضاعف، هماهنگی مستمر و استفاده از همه ظرفیت‌هاست و عملیات عمومی خارگ در این مسیر با جدیت حرکت خواهد کرد.

کد خبر 6702728

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها