به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتیزاده جمعه شب در نشست با فرمانده سپاه ثارالله خارگ، اظهار کرد: عملیات عمومی خارگ همواره تلاش کرده است با رویکردی جهادی و مردمی، در مسیر پاسخگویی به مطالبات شهروندان و ارتقای کیفیت خدمات عمومی گام بردارد.
وی با قدردانی از نگاه حمایتی و همراهی سپاه ثارالله افزود: همکاری و تعامل با نهادهای انقلابی بهویژه سپاه، ظرفیت ارزشمندی برای پیشبرد اهداف عمرانی، فرهنگی و اجتماعی در جزیره خارگ است و این همافزایی میتواند نقش مؤثری در حل مسائل و چالشهای پیشروی مردم داشته باشد.
مدیر عملیات عمومی خارگ با اشاره به اهمیت توسعه متوازن تصریح کرد: توجه همزمان به زیرساختهای عمرانی، فرهنگی و اجتماعی از اولویتهای این مجموعه است و در این مسیر، بهرهگیری از توان و ظرفیت نهادهای مختلف در دستور کار قرار دارد.
دشتیزاده در پایان با اشاره به جایگاه ویژه جزیره خارگ گفت: خدمترسانی صادقانه و مؤثر به مردم این جزیره مقاوم، نیازمند تلاش مضاعف، هماهنگی مستمر و استفاده از همه ظرفیتهاست و عملیات عمومی خارگ در این مسیر با جدیت حرکت خواهد کرد.
