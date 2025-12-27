سرطان کودکان یک بیماری قابل درمان است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وبدا، شیوا شادانی، با بیان اینکه امروزه سرطان کودکان یک بیماری قابل درمان محسوب میشود، افزود: پیشرفتهای علمی و درمانی باعث شده است بسیاری از کودکان مبتلا به سرطان با دریافت درمانهای مناسب، به بهبودی کامل برسند و طول عمر قابل توجهی داشته باشند.
وی با اشاره به شایعترین انواع سرطان در کودکان، اظهار کرد: بدخیمیهای مغز استخوان، تومورهای مغزی و تومورهای توپر از جمله شایعترین سرطانها در سنین کودکی به شمار میروند.
شادانی با تأکید بر تحول در روشهای درمانی تصریح کرد: در حال حاضر، درمان سرطان کودکان تنها به روشهای کلاسیک مانند شیمیدرمانیهای روتین، رادیوتراپی و جراحی محدود نمیشود، بلکه از روشهای نوین درمانی از جمله ایمونوتراپی، تارگتتراپی و پیوند سلولهای بنیادی خونساز نیز استفاده میشود.
وی خاطرنشان کرد: بهکارگیری این روشهای نوین درمانی نقش مؤثری در افزایش شانس بقا و بهبود کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان داشته است.
