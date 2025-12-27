  1. سلامت
سرطان کودکان یک بیماری قابل درمان است

یک فوق تخصص خون و سرطان کودکان، با اشاره به تفاوت ماهیت سرطان‌ها در کودکان و بزرگسالان، گفت: پاسخ به درمان در گروه سنی کودک، به‌ مراتب بهتر از افراد بزرگسال است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وبدا، شیوا شادانی، با بیان اینکه امروزه سرطان کودکان یک بیماری قابل درمان محسوب می‌شود، افزود: پیشرفت‌های علمی و درمانی باعث شده است بسیاری از کودکان مبتلا به سرطان با دریافت درمان‌های مناسب، به بهبودی کامل برسند و طول عمر قابل توجهی داشته باشند.

وی با اشاره به شایع‌ترین انواع سرطان در کودکان، اظهار کرد: بدخیمی‌های مغز استخوان، تومورهای مغزی و تومورهای توپر از جمله شایع‌ترین سرطان‌ها در سنین کودکی به شمار می‌روند.

شادانی با تأکید بر تحول در روش‌های درمانی تصریح کرد: در حال حاضر، درمان سرطان کودکان تنها به روش‌های کلاسیک مانند شیمی‌درمانی‌های روتین، رادیوتراپی و جراحی محدود نمی‌شود، بلکه از روش‌های نوین درمانی از جمله ایمونوتراپی، تارگت‌تراپی و پیوند سلول‌های بنیادی خون‌ساز نیز استفاده می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: به‌کارگیری این روش‌های نوین درمانی نقش مؤثری در افزایش شانس بقا و بهبود کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان داشته است.

