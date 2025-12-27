  1. استانها
  2. کردستان
۶ دی ۱۴۰۴، ۸:۴۱

برگزاری مراسم «زاگروسانه» با رویکرد حفاظت از منابع طبیعی در روستای نسل

کردستان- برنامه فرهنگی زیست‌محیطی «زاگرۆسانه» با هدف ترویج حفاظت و صیانت از منابع طبیعی و با مشارکت اهالی محلی در روستای نسل استان کردستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه «زاگرۆسانه» با محوریت حفاظت از منابع طبیعی و محیط‌زیست، صبح شنبه در روستای نسل برگزار شد و مورد استقبال اقشار مختلف مردم قرار گرفت.

در این برنامه، عملیات کاشت بذر بلوط با مشارکت فعال جوانان و نوجوانان روستا، معلمان و جمعی از دوستداران طبیعت اجرا شد؛ اقدامی که با هدف احیای عرصه‌های طبیعی آسیب‌دیده و تقویت پوشش گیاهی منطقه صورت گرفت.

برگزاری مراسم «زاگروسانه» با رویکرد حفاظت از منابع طبیعی در روستای نسل

برگزارکنندگان این برنامه، افزایش آگاهی عمومی و حساس‌سازی جامعه نسبت به اهمیت حفظ منابع طبیعی را از اهداف اصلی اجرای «زاگرۆسانه» عنوان کردند و تأکید داشتند که مشارکت نسل جوان در چنین فعالیت‌هایی، نقش مؤثری در نهادینه‌سازی فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست دارد.

اجرای این‌گونه برنامه‌های زیست‌محیطی می‌تواند گامی مؤثر در راستای پایداری محیط‌زیست، کاهش تخریب منابع طبیعی و تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی در میان اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه جوانان و نوجوانان، باشد.

