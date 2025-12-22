به گزارش خبرگزاری مهر، در بازدید رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست از یکی از مراکز شبه‌خانواده دختران که با حضور جمعی از مدیران، مسئولان استانی و محیط‌بانان استان تهران برگزار شد، شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست ضمن تبریک شب یلدا، بر اهمیت حفاظت از محیط‌زیست و نقش همه اقشار جامعه، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، در حفاظت از طبیعت تأکید کرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به گستره مأموریت‌های این سازمان گفت: حفاظت از محیط‌زیست تنها به طبیعت و حیات‌وحش محدود نمی‌شود، بلکه موضوعاتی نظیر آلودگی هوا، آب و خاک، مدیریت پسماند و توسعه فضای سبز را نیز در بر می‌گیرد.

وی با قدردانی از تلاش‌های محیط‌بانان کشور، آنان را حافظان بی‌ادعای طبیعت دانست که در مسیر حفاظت از منابع طبیعی و حیات‌وحش با مخاطرات و دشواری‌های فراوانی مواجه هستند.

همچنین در این برنامه حضور تعدادی از محیط‌بانان اداره کل محیط زیست استان تهران در جمع کودکان و نوجوانان مرکز، زمینه‌ساز شکل‌گیری فضایی صمیمی و گفت‌وگومحور شد و تبادل نظر جالب و آموزنده‌ای میان نوجوانان و محیط‌بانان درباره حفاظت از طبیعت، حیات‌وحش و مسئولیت‌های اجتماعی شکل گرفت.

در ادامه این برنامه، کودکان و نوجوانان مرکز درباره دغدغه‌ها و آموخته‌های خود در حوزه محیط‌زیست سخن گفتند و با وظایف و مسئولیت‌های محیط‌بانان آشنا شدند. محیط‌بانان حاضر نیز توضیحاتی درباره حفاظت از گونه‌های در معرض خطر انقراض، مقابله با شکار غیرمجاز، قاچاق حیات‌وحش و پیشگیری از تخریب طبیعت ارائه کردند.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با تأکید بر نقش آموزش در نهادینه‌سازی فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست افزود: حفاظت از طبیعت وظیفه‌ای همگانی است و سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌تنهایی قادر به انجام این مسئولیت نیست. از همین رو، طرح‌هایی مانند «محیط‌یار» با همکاری وزارت آموزش‌وپرورش در مدارس کشور اجرا می‌شود.

در جریان این بازدید، مرحله دوم گلخانه کشت هیدروپونیک این مرکز به‌عنوان یک پروژه کارآفرینی اجتماعی و دوستدار محیط‌زیست با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌طور رسمی افتتاح شد. این گلخانه با مشارکت مستقیم و مدیریت فرزندان مرکز راه‌اندازی شده و با هدف توانمندسازی، آموزش مهارت‌های شغلی و ترویج الگوهای پایدار تولید در میان کودکان و نوجوانان اجرا می‌شود.

گفتنی است؛ مراکز شبه‌خانواده به‌عنوان یکی از ساختارهای حمایتی سازمان بهزیستی، مسئولیت نگهداری کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست یا دارای بدسرپرست را بر عهده دارند. در حال حاضر ۶۷۸ مرکز شبه‌خانواده در سراسر کشور فعال است که حدود ۹ هزار کودک و نوجوان را تحت پوشش قرار داده‌اند. از این تعداد، ۹۰ مرکز در استان تهران فعالیت می‌کنند و حدود یک‌هزار و ۳۲۰ نفر را حمایت می‌کنند.

مرکز مورد بازدید، میزبان حدود ۳۰ نفر از دختران ۶ تا ۱۸ سال است که به دلایلی همچون مشکلات معیشتی، بدسرپرستی یا بی‌سرپرستی در این مرکز نگهداری می‌شوند. بسیاری از این دختران دارای استعدادها و علایق هنری و مهارتی هستند و در همین راستا، طرح گلخانه‌ای به روش کشت هیدروپونیک با مشارکت مستقیم آنان در این مرکز اجرا شده است که همزمان با این بازدید، فاز دوم گلخانه هیدروپونیک با حضور انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، به‌طور رسمی افتتاح شد.

در بخش پایانی این برنامه و همزمان با شب یلدا، تفألی به دیوان حافظ زده شد و غزلی از این شاعر بزرگ قرائت شد. همچنین هدایایی به رسم یادبود، از سوی رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست به دختران این مرکز اهدا شد.

این بازدید با هدف حمایت از طرح‌های توانمندسازی، ارتقای مهارت‌های شغلی، ترویج رفتارهای مسئولانه زیست‌محیطی و تقویت روحیه خودباوری در میان کودکان و نوجوانان مراکز شبه‌خانواده انجام شد.