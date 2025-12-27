بوکسورهای هرمزگانی به تهران اعزام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات انتخابی تیم ملی و قهرمانی کشور در رده سنی بزرگسالان، به میزبانی سالن بوکس شهید همت مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران برگزار می‌شود.

استان هرمزگان در این دوره از رقابت‌ها با سه ورزشکار و یک مربی حضور یافته است. این اعزام در شرایطی انجام می‌شود که بوکس استان هرمزگان طی سال‌های گذشته به دلیل مشکلات مختلف از حضور در رویدادهای ملی بازمانده بود.

محمد طاها انصاری در وزن ۵۵ کیلوگرم، حسام تاج‌الدینی در وزن ۶۰ کیلوگرم و آروین شاه‌بانی در وزن ۹۱ کیلوگرم سه بوکسور هرمزگانی هستند که با هدایت مهدی آرامش به این رقابت‌ها که تا دهم دی ماه ادامه خواهد داشت اعزام شده اند.

این اعزام پس از چهار سال وقفه و در نبود سرپرست و رئیس هیئت بوکس استان صورت گرفته و با آغاز به کار سرپرست جدید شاهد تحرک و پویایی دوباره در بوکس هرمزگان هستیم.

در کنار اعزام بانوان بوکسور هرمزگانی به میادین مختلف این بار آقایان نیز فرصت حضور در رقابت‌های ملی را پیدا کردند که نشان‌دهنده نگاه متوازن به توسعه بوکس در هر دو بخش بانوان و آقایان می‌باشد.