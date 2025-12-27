  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۲۳

محبی و معضل پنالتی در روستوف؛ وینگر ایرانی پنالتی زن اول نیست

محبی و معضل پنالتی در روستوف؛ وینگر ایرانی پنالتی زن اول نیست

هافبک تیم فوتبال روستوف فاش کرد که محمد محبی وینگر ایرانی این تیم پنالتی زن اول روستوف نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت روسی «bookmaker-ratings»، الکسی میرونوف هافبک تیم فوتبال روستوف در گفتگو با «RB اسپورت» درباره ضربات پنالتی این تیم صحبت کرد و توضیح داد چه کسی پنالتی‌زن اول روستوف است.

او در این باره گفت: در دو صحنه بود که من پنالتی زدم یکی را از دست دادم و یکی را گل کردم. در هر دو صحنه، محمد محبی هم می‌خواست پنالتی بزند. در بازی با لوکوموتیو محبی فکر می‌کرد پنالتی‌زن اصلی تیم است در حالی که در تمام هفته‌های قبل روی برگه‌ای که در رختکن نصب شده بود، نوشته شده بود که من پنالتی می‌زنم. او شروع کرد به پرسیدن اینکه چه کسی پنالتی‌زن است. من می‌دانستم که پنالتی با من است، اما متأسفانه آن ضربه را گل نکردم.

بعد از آن، اواسط هفته آلبا پیش من آمد و پرسید آیا برای زدن پنالتی بعدی دچار ترس نمی‌شوم یا نه. من جواب دادم که نه، از مسئولیت نمی‌ترسم. همین هم شد و برای بازی با روبین کازان جلو رفتم و پنالتی را به گل تبدیل کردم.

در حال حاضر تیم فوتبال روستوف با کسب ۲۱ امتیاز در رده یازدهم جدول رده‌بندی لیگ برتر روسیه (RPL) قرار دارد.

محبی و معضل پنالتی در روستوف؛ وینگر ایرانی پنالتی زن اول نیست

کد خبر 6702973

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها